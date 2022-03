Marc Márquez: "Las cosas no me salen tan fáciles como antes, me toca saber sufrir"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) desea tirar "más de velocidad que de experiencia cuanto antes", porque reconoce que no tiene "la velocidad que tenía antes", por lo que le toca "saber sufrir" y "adaptarse", ya que para "ser campeón" sabe que le tienen que salir "las cosas fáciles".

"Se trata de adaptarse a lo que necesitas en cada momento. Y en este momento no tengo la velocidad que tenía antes o las cosas no me salen tan fácil como antes, entonces tienes que saber sufrir y adaptarte al momento. Si quieres luchar por el Mundial tienes que gestionar esos momentos en lo que no se puede y olvidarte de quien hay detrás o delante y sacar el máximo", relató Márquez en una entrevista a Europa Press tras un acto de Estrella Galicia 0,0.

Así se refiere el español a su última carrera en Catar, donde vio el quinto puesto final como el mejor resultado y prefirió no arriesgar. "Hace cuatro años hubiera acabado en la grada o el podio, conformarse con un quinto no es fácil pero se debe hacer a veces. Pero si siempre acabas quinto no serás campeón del mundo", explicó.

"En Catar hubo dos sensaciones buenas. La primera no sentir dolor, que te alivia muchísimo y te hace tener una cosa menos en la cabeza, que no se hable tanto de ello porque soy el primero que no quiere que se hable tanto. Y luego, tuve agujetas en el brazo, que hacía dos años que no sentía. El doctor dice que eso es muy bueno, porque el brazo trabaja en una posición muy natural, es una sensación que no tuve en los test", afirmó sobre su proceso de puesta a punto tras dos años "largos" de lesiones.

El catalán, con ocho títulos mundiales, reconoce que ese periodo con problemas físicos fue su "mayor reto como deportista". "Una cosa es ganar en MotoGP, llegar y ganar y ganar y ganar... Pero otra cosa es estar dos años parado, lesionado. Yo quiero volver y ganar, si no, no tiene sentido y eso es una presión más. No sé si ganaré de la misma manera, pero mi objetivo es ganar, como el resto de pilotos", señaló.

En esta nueva temporada, Márquez es uno de los más veteranos, aunque no creo que esa madurez sea clave para ser campeón del mundo. "Cuando yo llegué a MotoGP todos eran más maduros y conseguí el título. Al final lo que te hace ser campeón es la velocidad y que te salgan fáciles las cosas. Si eso no lo tienes, tienes que tirar de experiencia, constancia u otras cosas", subrayó el catalán.

"De momento, ahora me toca tirar de experiencia y ojalá cuanto antes pueda tirar más de velocidad que de experiencia porque ganar carreras te da un colchón de puntos importante", recalcó el piloto del Repsol Honda, que el próximo fin de semana competirá en el nuevo Gran Premio de Indonesia.

