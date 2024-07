Marc Márquez: "Creo que 'Pecco' se tomó bien mi llegada, yo lo afrontaría como un reto"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó que cree que Francesco Bagnaia (Ducati) se tomó "bien" su llegada al equipo oficial a partir de la próxima temporada, y elogió la "estabilidad mental" del italiano, con una inercia que "da miedo" en el Mundial, por el que no se ve "en la pelea" este año.

"Cómo voy a estar por la pelea para el Mundial si vengo salvando los domingos, uno detrás de otro, que si salidas, pero siempre hay dos pilotos constantemente más rápidos que nosotros y que están quedando por delante en la pelea por el Mundial. Tiene que pasar muchas cosas, pero no me veo para la pelea por el Mundial", reconoció el piloto catalán en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.

Y es que para Márquez, su objetivo es "intentar quedar entre esos tres primeros", algo que "no será fácil", ya que debe "aguantar a (Enea) Bastianini". "Lógicamente hay momentos que cuando haces tú Jerez de Le Mans, dices 'A ver qué pasa en Montmeló, Mugello'. Pero luego estuve lejos. Y para ganar un Mundial tienes que ser constante en todos los circuitos, y si eres rápido, marcas la diferencia", analizó.

"Ahora mismo" el de Cervera ve más fuerte a 'Pecco' Bagnaia que a Jorge Martín, porque el italiano tiene "la estabilidad mental, que es muy importante, y los resultados". "Está cogiendo una inercia que puede cambiar. Te cambian dos carreras la inercia, pero ha cogido una inercia en estas últimas carreras que da miedo", expresó.

Además, Márquez confesó que cree que Bagnaia se tomó "bien" su llegada al equipo oficial de Ducati la próxima temporada. "Yo soy él y lo afronto como un reto. El piloto que tiene más mundiales de ahora en la parrilla de salida, a mi lado con la misma moto y voy a demostrar a la gente que lo gano. Soy 'Pecco' y me lo tomo así", valoró.

"Ir a otra marca era la opción C, la tercera, pero sí, ¿por qué no? Al final hay dos marcas más, las dos europeas, que lo están haciendo bien, con un método de trabajo y que tienen una progresión durante estos últimos años. Están ganando carreras, era una opción real y factible", comentó sobre otras opciones para su futuro.

"No creo que a Ducati le molestara esto, porque si yo soy Ducati no me daría miedo otra marca, aunque fuera con cualquier piloto, porque sabe que ahora uno de los pilotos más rápidos en la parrilla lo tienen, que es 'Pecco'. Sabían que si no era yo, era Martín con la moto oficial. Estoy satisfecho, feliz y aparte me siento competitivo, no hace falta mirar a otro lado", agradeció.

Y Márquez advirtió que su fichaje será caro o barato dependiendo "de la rentabilidad que le saques" en los dos próximos años. "Estaba escrito que Ducati perdía dos motos, lo quería el campeonato. Como fan de MotoGP, tiene que haber cuatro Yamahas en pista, no puede haber ocho Ducatis, porque la importancia de todas las fábricas, y más las japoneses, tienen que llegar a un nivel bueno, el Mundial lo necesita", explicó.

"Yo me encargué de buscar, deportivamente hablando, lo que mejor me sentía o creía que necesitaba en ese momento, los dos próximos años, para rendir al máximo nivel. Rendir al máximo nivel significa estar de los tres primeros a final de año y si se puede luchar por un título y ganarlo, mucho mejor. Deportivamente hablando, mi camino estaba escrito, lo que tenía en cabeza", concluyó.