Marc Márquez: "Los dos Ducati son los dos más fuertes"

Publicado 04/08/2018 15:49:32 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), después de acabar en la tercera plaza durante la jornada de clasificación del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, ha afirmado este sábado que los dos pilotos del equipo Ducati "son los dos más fuertes" de la parrilla.

"Será interesante, porque 'Dovi' tiene un gran ritmo y Jorge (Lorenzo) también, los dos Ducati son los dos más fuertes", reconoció Márquez ante los micrófonos de Movistar Plus, tras una 'qualy' liderada por el italiano Andrea Dovizioso; mientras, Lorenzo logró con su Ducati la cuarta posición en el circuito de Brno.

"Sin cometer errores, así que bien. El objetivo era primera línea; he visto el tiempo, que ya era bastante rápido, y me he dicho: 'Bajar de aquí ya es peligro de comprar alguna parcela buena'. Así que, contento, sobre todo del ritmo", explicó el piloto de Cervera del equipo Repsol Honda.

Además, Márquez dijo que "sabía que le costaría" estar en cabeza si resumía todo su desempeño "a una vuelta" en los instantes finales. "Porque ya lo he visto esta mañana. Tenemos un 'set up' de moto que con el neumático nuevo me cuesta un poco; pero luego, cuando las gomas bajan, es ahí donde me encuentro un poco más cómodo", concluyó.