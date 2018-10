Marc Márquez: “Hay que seguir igual y no ponerse nervioso"

Publicado 20/09/2018 18:11:24 CET

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que pese a tener una distancia considerable de 67 puntos sobre su inmediato perseguidor en el Mundial, Andrea Dovizioso (Ducati), debe seguir "igual" y sin ponerse "nervioso" para evitar cometer errores que den alas al italiano.

"La experiencia, el equipo, yo, todo ha cambiado... Estamos haciendo una buena temporada hasta ahora, hay que seguir de esta manera y no ponerse nervioso. Debo mantener el mismo estilo", aseguró en rueda de prensa antes del Gran Premio de Aragón.

Márquez no quiere cometer errores del pasado, sino ir poco a poco y sin arriesgar en ninguna carrera. "Estará muy bien ganar aquí pero si no es posible intentaremos hacer podido. Las Yamaha y Ducati hicieron un test aquí, trabajaremos duro para el objetivo de terminar en el podio", apuntó.

De momento, en la última cita de San Marino, logró un segundo puesto y cedió sólo 5 puntos respecto al ganador Dovizioso. "Fue un gran fin de semana en Misano. Hicimos un buen test allí el lunes, y ya hemos empezado bien el GP Aragón con lo de la curva", aportó en referencia a que MotorLand Aragón le haya puesto su nombre a la curva 10 del trazado.

"Me gusta porque es de curvas a izquierdas, siempre lo prefiero. Hay muchas subidas y bajadas siguiendo el trazado natural, diferentes tipos de curvas, es fácil encontrar la configuración. Me gusta el ambiente, es un Gran Premio de casa", destacó del circuito aragonés.

Pese a esa diferencia de 67 puntos, cree que su gran rival sigue siendo Andrea Dovizioso ya que está siendo más rápido que no un Jorge Lorenzo que será su compañero el próximo año en HRC.

"Es difícil decirlo, ahora diría Andrea porque está más cerca de mí en el campeonato, pero a nivel de velocidad ambos son muy rápidos. Están bastante igualados y es lo que hace que ambos sean muy rápidos, porque quieren ser el mejor piloto dentro del equipo".

Preguntado por la acción de Romano Fenati en Misano, tocando el freno de un rival en plena carrera, cree que la sanción de dos Grandes Premios se queda corta, pero pidió respeto para el piloto italiano en los medios de comunicación.

"La acción fue dura, lo suficiente como para que lo penalizaran de manera severa, pero creo que dos carreras no son suficientes. Pero no estoy de acuerdo con lo creado a nivel mediático, se hablaba de él cada día, y es demasiado, parecía que hubiera matado a alguien", manifestó.

Por otro lado, pese a que Helmut Marko, asesor del equipo de F1 Red Bull, asegurara estar impresionado con él, volvió a negar que tenga en mente cambiar MotoGP por el Mundial de Fórmula 1. "Tras el test de F1 hablé con Marko, estuvimos hablando. Se mostró con mucho entusiasmo, me encanta y lo valoro", señaló.

"Pero las dos ruedas son las dos ruedas. Si hiciera un 'wild card' en F1 se quejarían los pilotos. Una cosa es un test, sólo, pero imagínate en Mónaco, no acabaría ni la primera vuelta, ya me conocéis. Me gustaría tener la opción de hacer un test en el futuro pero competir es complicado", auguró.