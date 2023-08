Marc Márquez: "He cogido la experiencia suficiente como para saber cuándo arriesgar"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) insistió este sábado en que su objetivo es lograr una "base estable" y recuperar la confianza perdida en las últimas carreras, por lo que apuntó que en el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana necesita rodar y coger información más que arriesgar.

"Mi objetivo de hoy era hacer como una FP3, quería sacar la máxima información posible. He visto que Mir estaba detrás, lo he esperado para poder ir tras él e intentar de entender cómo funciona la Honda", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después de ser decimoctavo en la carrera sprint.

El de Cervera apuntó que no tuvo las sensaciones como para ir a por más que tratar de lograr esa base que necesita. "Las sensaciones no eran buenas. El objetivo no es sacarle más tiempo al resto de Honda, el objetivo es tener una base estable y trabajar a partir de ella para tratar de entender cómo mejorar", afirmó.

"En las cinco carreras que he corrido me he roto tres huesos, un ligamento... He cogido la experiencia suficiente como para saber cuándo arriesgar, sin exagerar. Mañana espero que sea en seco para ir cogiendo el ritmo. Ya dije que este fin de semana tenía que servir para ir con la base, encontrar mi sitio y sumar vueltas e información", terminó.