Marc Márquez: "Hemos estado supercerca de la victoria y esto es lo más importante"

Publicado 05/08/2018 16:53:12 CET

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), después de acabar este domingo en la tercera plaza del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, ha destacado haber estado "supercerca de la victoria" sobre el circuito de Brno y que precisamente eso "es lo más importante".

"Contento porque no tenemos que olvidar que es un circuito que me cuesta. Me cuesta a nivel de pilotaje, tengo que ir superconcentrado; me cuesta a nivel de moto, no es de los mejores; pero hemos estado supercerca de la victoria y esto es lo más importante", reconoció Márquez ante los micrófonos de Movistar Plus.

"El objetivo del fin de semana era intentar aumentar la ventaja en el campeonato y lo hemos hecho. Llegábamos aquí con 46 puntos de ventaja y ahora ya tenemos 49, y eso está bien. Hoy la Ducati tenía algo más; ha sido muy difícil luchar contra ellas porque tenía una aceleración muy fuerte. Pero bueno, ellos están contentos, hacía tiempo que no ganaban. Y ahora yo tengo confianza, porque normalmente aquí sufrimos pero hemos estado muy cerca de la cabeza. Así que llegarán carreras mejores", dijo el líder del Mundial.

Además, Márquez describió la pelea entre los dos pilotos de Ducati como una lucha "con más corazón que cabeza" por parte de ambos. "A veces hay batallas que son más de cabeza, más estratégicas; pero ésta se veía que era de corazón total. Yo intentaba estar por el medio pero no he llegado, hoy no estaba listo para luchar por la victoria", añadió al respecto.

"LUCHAR CON LAS DOS DUCATI ERA MUY DIFÍCIL"

Más tarde, siguió con su análisis de la carrera. "Es un buen resultado. Pero tenía algo más, me he quedado ahí... Luchar con las dos Ducati era muy difícil; tenían más velocidad y más frenada. Esto hacía imposible adelantarlas; yo lo intentaba en las curvas cerradas, pero cuando no hay espacio... no hay espacio", reiteró.

"Y es ahí donde lo hemos intentado gestionar de la mejor manera. He intentado atacar, a las curvas de derechas no me he podido defender. Tenía el neumático bastante destrozado. Pero, oye, hemos incrementado la ventaja en el campeonato", explicó Márquez antes de valorar el siguiente Gran Premio del calendario mundialista.

"No veo el circuito de Austria como más favorable que aquí. Porque este año ha cambiado la cosa, ya veremos... Aún seguimos perdiendo aceleración, se ha visto hoy. Pero hay puntos que hemos seguido mejorando durante el año y tendremos cositas a probar. Pero no podemos ir con la mentalidad de que son superiores. Son iguales; si ellos lo pueden hacer, nosotros también", concluyó.