Marc Márquez: "Hemos recuperado algo de confianza después de Mandalika y Australia"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha valorado como "positivo" el fin de semana en el Gran Premio de Tailandia, que ha cerrado con un sexto puesto este domingo, y ha reconocido que ha recuperado "algo de confianza" para afrontar las tres últimas citas de la temporada, las últimas con el Repsol Honda.

"En general el fin de semana ha sido positivo, hemos recuperado algo de confianza después de Mandalika y Australia, así que esto es muy positivo. Ahora tenemos una semana de descanso después de tres carreras muy físicas antes de terminar la temporada", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por otra parte, el de Cervera aseguró que la carrera en el Circuito Internacional de Chang había sido "muy emocionante". "Desde el principio ha habido batallas y en las primeras vueltas había motos por todas partes. He tenido buenas disputas con Aleix -Espargaró-, 'Pecco' -Bagnaia- y más tarde con Fabio -Quartararo-, todas duras pero muy divertidas", subrayó.

"He estado luchando muy duro al principio, lo que ha hecho que el neumático se me cayera un poco al final, pero luego, cuando los neumáticos de los demás han empezado a caer, he podido recuperar algo más", finalizó.

Por su parte, su compañero Joan Mir reconoció que este domingo fue "un día sólido". "Mi ritmo ha estado bastante cerca del de los cinco primeros durante la mayor parte de la carrera y hemos podido ganar algunas posiciones al principio. Hasta las últimas cinco vueltas, cuando el neumático ha caído por los adelantamientos que hemos hecho al principio, éramos fuertes y tenemos que estar contentos", expresó.

"He dado el 100% de mí y hemos podido progresar constantemente. Probablemente nuestra posición no refleje el esfuerzo que hemos hecho, pero hemos progresado. La clasificación es el punto clave en el que tenemos que centrarnos, el ritmo está ahí cuando llegan las carreras", concluyó el balear, duodécimo este domingo.