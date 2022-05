Marc Márquez: "No encontré ni la velocidad ni las sensaciones en clasificación"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha explicado que no ha encontrado ni "la velocidad" ni las buenas "sensaciones" durante la clasificación del Gran Premio de Francia, y ha tenido que conformarse con una décima posición de salida, aunque cree que no están "lejos" en cuanto a ritmo y que podrán estar "peleando en el segundo grupo" en carrera.

"Esta mañana nuestras sensaciones y nuestro ritmo no han sido malos, y hemos hecho una buena vuelta. Está bien, he seguido a Quartararo pero me he sentido bien y he encontrado buena velocidad. Por la tarde, con las condiciones más cálidas, desde la FP4 no me he sentido tan bien como antes con la moto y en la segunda salida he estado trabajando mucho en mi pilotaje pero he tenido una pequeña caída", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, el de Cervera no ha podido reencontrarse con las buenas sensaciones. "He salido a la clasificación con neumáticos nuevos bastante esperanzado, pero la velocidad simplemente no estaba allí, ni tampoco la sensación. Tenemos que entender por qué. Normalmente puedo adaptarme mejor a las distintas condiciones, pero hoy no he podido encontrar el camino. Pero cuando miras el tiempo de vueltas, nuestro ritmo no está tan lejos y creo que podemos estar peleando en el segundo grupo", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, Pol Espargaró, reconoció que había sido "un día duro". "Sobre todo cuando sube la temperatura, porque nos ha costado igualar la velocidad de la mañana. Por la mañana he podido pasar a la Q2 incluso después de la caída y ya sabíamos que por la tarde sería difícil", manifestó.

"No hemos maximizado nuestro rendimiento en la calificación porque me he encontrado a Johann -Zarco- en mi última vuelta, pero al final del día no creo que esto haya marcado una gran diferencia. Un buen comienzo será importante mañana y con una recta larga tenemos potencial para ganar posiciones temprano y apuntar a pelear con el segundo grupo", finalizó.