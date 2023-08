Marc Márquez: "El resultado de este Gran Premio ha sido la culminación del nuevo enfoque"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) afirmó este domingo que su duodécima posición en la carrera larga de MotoGP durante el Gran Premio de Austria, décima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, "ha sido la culminación del nuevo enfoque" en el seno de su equipo.

"El resultado de este Gran Premio ha sido la culminación del nuevo enfoque que estamos adoptando y que empezamos en Silverstone. Estamos intentando entender muchas cosas de la moto y evitar caídas, por fin hemos terminado un domingo", dijo Márquez a los medios oficiales del equipo Repsol Honda.

"En un momento de la carrera mis tiempos eran bastante buenos, pero era el único con el neumático trasero blando. Está bien terminar una carrera, pero obviamente aspiramos a más y tenemos que seguir trabajando. Ha sido un fin de semana de mucho trabajo aquí en Austria y ahora veremos qué es posible hacer en Montmeló", concluyó Márquez.

Su compañero de equipo, Joan Mir, lamentó su caída y el consecuente abandono. "No estoy contento por lo de hoy, creía que estábamos haciendo un fin de semana sólido para nuestra situación. Es una pena caerse y perder más vueltas. Tenía algo en los frenos y me he ido largo perdiendo la parte delantera", describió sobre su incidente.

"Cuando estás rodando al límite y tienes un pequeño problema, es difícil mantenerse sobre la moto. Lo positivo es que he podido luchar con Marc durante todo el fin de semana y no he estado tan atrás como en carreras anteriores. También hemos mejorado nuestra confianza, así que tenemos que mantener esta sensación en las próximas carreras", sentenció Mir.