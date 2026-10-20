Marc Márquez: "La retirada está más cerca que ayer, pero no sé cuándo será"

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha reconocido que su retirada del motociclismo profesional está más cerca que en el pasado, aunque ha admitido que desconoce cuándo se producirá exactamente dicha decisión porque todavía sigue entregándose a fondo a su "pasión", que es correr.

"No estamos en un deporte como el fútbol o el tenis, donde dan el 100% pero el riesgo es mucho menor. En MotoGP tienes que evaluar muchas cosas antes de retirarte. ¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé", ha declarado Márquez en declaraciones facilitadas por 'motogp.com' para analizar su futuro y la gestión del riesgo en las carreras.

Al referirse a la gestión del riesgo y su momento actual, el deportista ha detallado sus límites y sensaciones. "El piloto es quien decide dónde está la línea. Ahora empiezo a evaluar más el riesgo, y ese riesgo son las lesiones y las caídas. Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental. Ya he conseguido muchísimo, pero aun así no puedo rendirme. Sé que si gano puedo seguir siendo competitivo durante algunos años más", ha concluido.

El piloto de Cervera ha explicado que la exigencia en la alta competición requiere una entrega total. "Doy mi vida a MotoGP, doy mi cuerpo a MotoGP y doy mi salud a mi pasión. Lo doy todo. Así que, para mí, MotoGP es mi vida. Es pasión y adrenalina. La adrenalina es difícil de explicar, pero es algo que produce tu cuerpo que, si tienes una lesión, es el mejor analgésico. Si estás vago, es la mejor energía, el mejor impulso", ha añadido.

Márquez ha asegurado que comprende las opiniones de quienes consideran que lo que hacen los pilotos es una locura. "Entiendo a la gente que dice que lo que hacemos es una locura, pero cuando entras en el mundo de MotoGP empiezas a comprender que hay algo más ahí aparte del riesgo. Es la pasión, la adrenalina, el trabajo en equipo. Cuando entiendes de verdad este deporte, es ahí cuando empiezas a sentir qué es MotoGP", ha expresado.

Respecto a cómo define el éxito y cómo aborda su preparación diaria, Márquez ha afirmado que consiste en dar el máximo. "Para mí, el éxito es dar lo mejor de ti mismo. Es terminar el año y decirte: 'Vale, de 365 días que tiene un año, 360 he estado centrado en mi objetivo'. Luego lo podrás conseguir o no, pero la mentalidad es la misma. Si quiero algo, doy el 100% para lograrlo. Intento ser preciso en todos los aspectos dentro del circuito, de jueves a domingo. Es decir, estoy totalmente concentrado", ha afirmado.

El piloto ha explicado las diferencias que existen entre su faceta dentro de las pistas y su vida cotidiana. "Un deportista, durante la competición --un poco a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en los momentos intensos de competición--, tiene la mentalidad que tiene, y la gente de su entorno se tiene que adaptar. Yo soy así en el circuito, pero luego en casa intento adaptarme a la mía. Si me conoces, notas que soy diferente: cuando estoy en casa estoy más relajado, soy más abierto", ha comentado.

Sobre la motivación que impulsa a los deportistas de élite a mantenerse en la máxima exigencia, ha señalado la importancia del triunfo. "Diría que todos los grandes deportistas de cualquier disciplina son adictos a ganar. Lo hacen para saborear la victoria: es el mejor combustible para el cuerpo. Si no saboreas esa victoria, te olvidas de lo que es, y el esfuerzo al entrenar ya no es el mismo. Por eso, cuando ganas, sientes: 'Vale, esto es lo que realmente quiero'. Ahora mismo no siento nada con lo que pueda comparar ganar un título mundial de MotoGP respecto a cualquier otra experiencia. Es algo totalmente diferente", ha aseverado.

En relación a los títulos de su palmarés, el de Cervera ha resaltado el valor especial del más reciente, el de 2025 con la Ducati oficial. "Lo he vivido nueve veces, siete en MotoGP. Para mí, el último fue el mejor. Al principio de mi carrera no me daba cuenta de lo que significaba un título mundial de MotoGP, porque el hecho de ganar año tras año se convertía en algo normal. Pero después de una época muy difícil, el año pasado fue el momento en el que sentí una mayor explosión de emociones por dentro", ha remarcado.

Por otra parte, Márquez ha reflexionado sobre la dificultad que supone sostener la exigencia en la élite durante un periodo prolongado. "Para mí, lo más difícil es seguir haciéndolo. Los 22 pilotos de MotoGP tienen talento para lograrlo, pero hacerlo durante muchos años seguidos y mantener la misma motivación... eso es algo que no sé ni cómo lo he hecho, no sabría responder. Quizás porque tenía 20 o 21 años y la energía era distinta. Pero ahora mismo no lo puedo explicar", ha manifestado.

En ese sentido, ha aludido al cambio físico y de percepción sufrido tras sus lesiones. "Antes de 2020 me sentía un superhéroe. Luego el 2020 me enseñó y aprendí que somos humanos. Un día puedes ser un superhéroe y otro día puedes ser una persona totalmente distinta. En el hombro derecho llevo siete intervenciones diferentes. Es mucho y lo noto. Es lo que hay", ha indicado.