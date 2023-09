Marc Márquez: "Si ves el resultado final, no tendrías la foto completa de nuestra carrera"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que el noveno puesto cosechado este domingo en la carrera del Gran Premio de la India no hace justicia a "la foto completa" de su actuación en el Circuito Internacional de Buddh, y ha destacado que ha tenido un ritmo "muy similar" al del francés Fabio Quartararo (Yamaha), tercero.

"Si solo miras el resultado final y ves noveno, no tendrías la foto completa de nuestra carrera, pero conseguir lo que se podría considerar nuestro resultado 'normal', después de una caída, es positivo. Ha sido una caída muy pequeña, porque estaba tirando muy fuerte para mantenerme en el rebufo de las motos de delante, pero me he ido un poco largo y me he caído", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que afrontaba la carrera "con la motivación del podio en la carrera al esprint" del sábado. "Así que cuando he visto que 'Pecco' y Martín cometían un error, he decidido que tenía que probarlo. Eso me ha llevado a cometer un error. Lo más importante es que he terminado la carrera y en general nuestro ritmo ha sido muy similar al de Quartararo, así que creo que podemos estar contentos con lo que hemos hecho este fin de semana", concluyó.