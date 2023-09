Marc Márquez: "Sobre todo con la aerodinámica, la moto cambia mucho"

Joan Mir: "Montmeló siempre es muy crítico en cuanto al agarre"



MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) afirmó este viernes que su moto "cambia mucho" en el trazado de Montmeló "sobre todo con la aerodinámica", tras ser decimonoveno en el primer día de la categoría MotoGP en el Gran Premio de Cataluña, undécima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo.

"Hoy se trataba de centrarnos en nosotros mismos, no me he sentido mal sobre la moto. Por la mañana, he cometido el mismo error que en Austria al comparar las piezas nuevas; sobre todo con la aerodinámica, la moto cambia mucho", declaró Márquez a los medios oficiales de su equipo.

"Por la tarde hemos trabajado en nuestra base y en nuestro ritmo; me siento bien, pero estamos lejos de la cabeza. Mañana el objetivo es alcanzar nuestro mejor nivel y seguir trabajando", auguró finalmente el piloto de Cervera.

JOAN MIR: "MONTMELÓ SIEMPRE ES MUY CRÍTICO EN CUANTO AL AGARRE"

También habló su compañero en Repsol Honda, Joan Mir. "Esperábamos que fuera difícil este fin de semana porque Montmeló es un circuito que siempre es muy crítico en cuanto al agarre, las curvas son muy largas y hay que gestionar el derrape con el acelerador", valoró al respecto.

"Este año es el aspecto en el que más hemos trabajado, así que tenemos que seguir haciéndolo aquí también. He pasado el día trabajando en la puesta a punto de la moto. El objetivo para mañana es mejorar las sensaciones para poder apretar más", concluyó Mir.