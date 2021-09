Marc Márquez: "Todos los pilotos Honda parecían estar sufriendo un poco, a ver qué pasa"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que "todos los pilotos de Honda parecían estar sufriendo un poco" en la sesión de entrenamientos del Gran Premio de San Marino celebrada este viernes y explicó que deberán buscar las causas para mejorar su rendimiento después de haber completado la jornada con el noveno mejor tiempo.

"En este momento nuestras sensaciones no son malas tanto en mojado como en seco. No es lo mismo que en Aragón y hemos vuelto a lo que ha estado fuera del nivel 'estándar' este año, más o menos", manifestó Marc Márquez tras el arranque de la cita en San Marino.

"En seco he podido sentir algunas limitaciones en un par de curvas, pero tenemos tiempo para intentar trabajar en la puesta a punto para ser un poco más rápidos. Aparte de esto, veamos si podemos mejorar mañana. Luego, en mojado, normalmente somos rápidos aquí, pero todavía nos falta algo", añadió el de Cervera.

"Todos los pilotos de Honda parecían estar sufriendo un poco, así que tenemos que mirar a ver qué pasa. Todavía quedan algunas cosas por probar mañana, veremos qué tiempo hace", sentenció Marc Márquez, que fue segundo la semana pasada en el Gran Premio de Aragón.

Por otro lado, su compañero de equipo Pol Espargaró -sexto este viernes- dijo que fue "un buen día". "Estoy contento con nuestro ritmo en seco. Por la tarde nuestras sensaciones en mojado han ido mejorando a lo largo de la sesión", analizó.

"Me he sentido bien y he ido rápido en seco, por lo que es un buen comienzo para el fin de semana. El clima todavía parece un poco impredecible, por lo que es bueno probar la moto en ambas condiciones. Ya hemos podido empezar a planificar cuál será el plan para el domingo y esto es positivo", finalizó Pol Espargaró.