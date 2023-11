Marc Márquez: "Se trataba de dar algo al equipo Repsol Honda"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó las ganas que tenía de "regalar" un podio a su equipo en el último fin de semana con ellos, por lo que mostró su emoción con el tercer puesto de este sábado en el sprint del Gran Premio de Valencia.

"Puedes hacer todos los regalos, todos los cascos, todas las botas que quieras, pero el mejor regalo es el que haces en la pista. De eso se trataba hoy, de dar algo al equipo Repsol Honda, a HRC, a la gente que ha estado conmigo a lo largo de este viaje", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó el riesgo que asumió para poder subirse al podio y, a la espera del domingo, tener una buena despedida de Honda tras 10 años. "He aumentado el riesgo que corría e incluso en carrera he estado a punto de caerme muchas veces, pero hoy he podido hacer una buena salida, una buena primera vuelta y hacer una buena carrera", afirmó.

"Es importante disfrutar de este momento tan especial con todos, sinceramente ha sido difícil luchar contra las emociones en el podio. Ha sido muy bonito regalar a todo mi equipo, HRC y los aficionados allí presentes este momento. El objetivo es seguir así mañana, pero tenemos que ver las condiciones, cómo salimos, muchas cosas", terminó.