Marc Márquez: "Es mi última con Honda, he decidido subir el riesgo"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que piensa "subir el riesgo" en el Gran Premio de Valencia, el cierre de la temporada y su despedida con Honda, como hizo ya este viernes para ser séptimo en los libres.

"Hoy he salido solo porque me he encontrado fuerte y no me ha hecho falta tener referencia. Es mi última con Honda y he decidido subir el riesgo, he querido mostrar mi ritmo desde la primera sesión", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera confesó que la moto terminará el Mundial en la misma situación "crítica" pero confió en poder pelear por una buena despedida, tanto el adiós a Honda tras 10 años como el cierre de un Campeonato complicado pero en casa. "La qualy decidirá mi posición en carrera, mañana será crucial porque aquí es muy difícil adelantar. Daré mi 100%", afirmó.

"Si mañana fuera la carrera en la primera sesión, sí vería posible un Top 5, incluso el podio. Pero mañana apretarán todos y subirán el ritmo. Mi objetivo no es el podio, pero estoy intentando subir la intensidad, aunque siga siendo crítica la moto", zanjó.