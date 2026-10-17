María Herrera revalida su título de campeona del WorldWCR - WILLIAM JOLY

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española María Herrera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR) se ha proclamado este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto campeona del WorldWCR, el Campeonato del Mundo femenino de motociclismo, y se convierte en la primera participante capaz de revalidar su corona.

En el trazado jerezano, la toledana, de 30 años, sentenció el campeonato con una ventaja de 35 puntos, superando el asedio de sus principales rivales, Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) y la debutante Paola Ramos (Klint Racing Team), ganadora en Jerez.

Su dominio en el campeonato fue brutal, y solo compartió el liderato -empatada a puntos con Ramos- después de la cita inaugural. Con seis victorias, Herrera se convirtió en la primera piloto en defender con éxito un título del WorldWCR.

"Este título significa mucho, porque ganar un segundo campeonato es más difícil. Tienes que gestionar la presión y ser más rápida en cada carrera. Pero he disfrutado mucho de la temporada con mi equipo, y estoy feliz de haber ganado el campeonato junto a ellos. Beatriz y Paola me pusieron bajo presión en algunas carreras, y he aprendido mucho; por ejemplo, a conformarme con un resultado menos brillante cuando es importante para el campeonato", señaló Herrera tras sellar su título.

Además, confesó que es "muy complicado seguir trabajando" cuando eres la vigente campeona. "Hay que mantener la misma mentalidad y, a veces, no puedes relajarte. Me esforcé al máximo durante todo el invierno, a pesar de mi lesión, y también a lo largo de todo el año. Debo decir que estoy muy orgullosa de mí misma y de mi familia, porque a veces las cosas pueden ser difíciles", concluyó.