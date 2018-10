Márquez: "Hubiese firmado llegar con 46 puntos de ventaja tras ese inicio extraño"

Publicado 15/07/2018 15:29:12 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que hubiese "firmado" llegar al parón de verano líder y con 46 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, como ha conseguido este domingo al vencer en el Gran Premio de Alemania, sobre todo después del "inicio de campeonato extraño" que vivieron.

"Si me dices que llego a Sachsenring con 46 puntos de ventaja lo hubiese firmado, aparte teniendo dos ceros. Ha sido un inicio de campeonato extraño por parte de todos", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera.

Además, el de Cervera reconoció sus buenas sensaciones en el trazado germano desde el principio, donde ha dominado con autoridad. "Ayer estaba tan claro, era tan obvio... En el 'warm up' lo he ensayado un poco; he visto que guardando neumáticos rodaba en 21 alto, y utilizándolo todo, en 21 medio", manifestó.

"Me ha fallado la salida, las dos Ducati han salido muy bien. He intentado mantener la calma, las he adelantado, he abierto un pequeño hueco, pero luego he visto que venía Valentino. Ahí estaba guardando neumático, pero cuando he visto que se acercaba más de medio segundo he decidido utilizar neumático. Es la estrategia que ha marcado la carrera", continuó.

Aún así, esperaba poder vencer en Sachsenring. "Ha sido como esperaba; el año pasado estuvo más apretado. Suerte que las dos Yamaha están 'mal', porque si estuviesen bien no sé qué haríamos... Esperaba tener más en este circuito. En la segunda parte intentaremos tener esa dinámica", subrayó.

Además, valoró el hecho de haber igualado la racha histórica de Agostini de nueve victorias consecutivas en un mismo circuito. "Es una presión extra, porque todo el mundo en el paddock te pregunta por cuántos segundos vas a ganar. Se tiene que trabajar duro. Son nueve victorias en uno de los circuitos que se me da mejor, esperemos que no lo saquen del calendario", bromeó.

Por último, Márquez habló de la celebración dedicada a su compañero Dani Pedrosa, que se retirará a final de temporada. "Me ha salido así. Venía del público, que no sé por qué me ha dado, y un comisario llevaba el 26 de Dani; lo he cogido y lo he enseñado al público. Ha sido un gran compañero, pero sobre todo un gran referente durante toda mi carrera deportiva", concluyó.