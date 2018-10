Márquez: "Necesitamos mantener la misma concentración"

Publicado 02/08/2018 17:59:25 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que en el Gran Premio de la República Checa, que se celebra este fin de semana y con el que se inaugura la segunda parte del Mundial, deberán "mantener la misma concentración" que le ha llevado a ser líder, sobre todo para no permitir la remontada de las Yamaha, que van "mejorando" en cada cita.

"Llega el momento de ponernos manos a la obra y esperamos empezar de la mejor manera. Buscaremos intentar conseguir los mismos resultados que en la primera parte -del campeonato-", declaró en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio en Brno.

Así, el de Cervera advirtió del peligro de relajarse, sobre todo con respecto a las Yamaha, con Valentino Rossi y Maverick Viñales segundo y tercero en la general. "Está bien que empecemos la segunda parte primeros, pero quedan diez carreras. Los dos pilotos de Yamaha en cada carrera están mejorando más; al final, van segundo y tercero en el campeonato. Necesitamos mantener la misma concentración, porque habrá circuitos en los que suframos un poco más", señaló.

Por otra parte, Márquez reconoció que las vacaciones han sido escasas, al ser recortadas en una semana esta temporada. "Sería importante en el parón tener una semana más de vacaciones, ha sido muy corto. Ha sido una semana y media, porque tienes que estar en forma. Cada año tenemos más carreras", manifestó.

Por último, el catalán valoró la que será su carrera número 100 en la categoría reina. "Es otra carrera, 100 Grandes Premios significan que el tiempo sigue, que hay que disfrutar de los momentos buenos y ser mejor. Estoy muy contento", afirmó, antes de hablar de sus peores decisiones en ese tiempo.

"Me he caído muchas veces, pero quizás el mayor error fue en la primera parte de la temporada 2015, en Montmeló, donde perdí todas las posibilidades en el campeonato. Todo el mundo me decía que tuviera cuidado, pero yo venía de ganar dos títulos... A veces es importante escuchar a las personas que están a tu alrededor; a partir de ahí, cambié mi estrategia", concluyó.