Martín: "Somos muy competitivos y estamos muy fuertes"

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado, tras su victoria en el Gran Premio de Alemania, que son "muy competitivos" y están "muy fuertes", y se ha mostrado muy contento por haber ganado con solvencia y más en Sachsenring, donde el año pasado no pudo competir por una lesión en el tobillo.

"Estoy muy contento de ganar de esta forma y encima aquí en Alemania después de lo del año pasado", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera. "Ha sido una carrera muy buena. Todo el fin de semana me he centrado mucho en hacer ritmo, creo que era el modo de ganar", manifestó.

"He salido con ganas; sabía que el duro me podía aguantar toda la carrera bien e intenté conservarlo. Estaba en el grupo, había algún piloto muy agresivo; mi compañero me adelantaba siempre un poco agresivo, me echaba para afuera, no sé por qué. Con el toque, pensé que me iba y que hacía otro cero. Estoy muy contento de estar en pie. Cuando he visto que llegaban Arenas y Gabri -Rodrigo- he pensado que era el momento de atacar, porque no quería mucho lío", continuó.

Por otra parte, el madrileño destacó cómo logró escaparse en las últimas vueltas. "Al final de carrera soy más fuerte, y aquí lo he sido durante todo el finde más que el resto. Siempre intento tirar desde el principio, pero hoy sabía que eran muchas vueltas y que había que guardar para el final", indicó.

En este sentido, Martín recalcó que ha sido "un fin de semana ideal", en el que además se ha garantizado el liderato de la cilindrada pequeña al parón veraniego. "Soy muy competitivo, la moto la tengo muy por la mano. Hemos recuperado las sensaciones que habíamos perdido en Mugello y Montmeló. Habrá que trabajar más, porque ahora KTM trae chasis", afirmó.

"Estamos haciendo un año increíble. Si no hubiésemos tendido esos dos fallos, que no fueron mi culpa, porque el de Montmeló fue mío, tendría dos podios más. Somos muy competitivos y estamos muy fuertes", dijo, antes de reconocer que está ansioso por empezar las vacaciones. "En la última vuelta pensaba sólo en eso. Mañana nos vamos para Almería a pasar unos días de vacaciones", concluyó.