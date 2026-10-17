Máximo Quiles: "Quiero ser uno de los más grandes"

1126167.1.260.149.20261017110845 Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3, en una entrevista a Europa Press en la sede de Red Bull en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de motociclismo Máximo Quiles (KTM), flamante campeón del mundo de Moto3, tiene claro que quiere ser "uno de los más grandes" e "intentar hacer historia" en este deporte, al mismo tiempo que defiende que "el trabajo se come al talento", ya que sin él "no llegas a nada".

"Es una sensación especial, única, estoy muy contento de haberlo conseguido. Siempre te sale el pensamiento de la familia, de toda la gente que te ha estado ayudando desde pequeño, y luego la gente en el muro, tu equipo celebrando", expresó el murciano en una entrevista a Europa Press en la sede de Red Bull en Madrid.

Quiles, de 18 años, se proclamó campeón del mundo de Moto3 después de conseguir la victoria en el Gran Premio de Indonesia, todavía con cinco pruebas por delante, un hito que hasta ahora solo habían logrado Mike Hailwood, Giacomo Agostini y Marc Márquez.

Precisamente, los hermanos Marc y Álex Márquez, como mentores, son una parte importante en el equipo de Quiles, y lo que más admira el murciano de ellos es "cómo son". "Es especial, Marc sobre todo, los títulos que ha conseguido, cómo los ha conseguido, es especial cómo lo hace", destacó.

El joven piloto se suma, además, a la lista de pilotos murcianos con relevancia en el motociclismo, siguiendo los pasos de Pedro Acosta, Fermín Aldeguer o Ana Carrasco. "Es en sí la ciudad, todo es especial, la comida, la gente, el ambiente. Es algo único y yo creo que salimos de allí como superilusionados y muy motivados por cumplir sueños", dijo sobre sus orígenes.

En este 2026, Quiles ha dado un gran paso adelante en madurez, en una temporada en la que también hizo frente a una lesión en la clavícula en Silverstone. Un proceso a base de "muchos errores, de palos, de experiencia y de juntarte con gente adulta". "Siempre se evoluciona pronto, somos muy maduros desde jóvenes", agregó.

Además, ha sabido lidiar con el favoritismo sin grandes altibajos, y la clave es "mantener esa concentración durante toda la temporada". "Puede llegar un momento en el que te confíes, te sale todo, puedo ganar casi todas. Yo he intentado siempre estar en expectativas bajas, estar concentrado, porque un fin de semana puede ir mal, y los ha habido", recordó.

"Entonces, es complicado mantener esa concentración de no confiarse, porque es fácil confiarse y pasar un poco del método, pero yo creo que el equipo y toda mi gente hemos hecho muy bien en mantener esa concentración y no confiarse, siempre atentos y con los pies en el suelo", añadió.

Es aquí donde el trabajo diario adquiere más importancia. "El talento tiene que salir siempre, todos los que estamos ahí tenemos mucho talento. Cada vez se pone más difícil, y el trabajo se come al talento. Entonces el talento ayuda sí, pero sin trabajo no llegas a nada", defendió.

Por esta mentalidad, el piloto del CFMOTO Aspar Team recibe los elogios de Jorge Aspar, cuatro veces campeón del Campeonato del Mundo de Motociclismo y que cree que será "una estrella en MotoGP". "A mí me encanta. Me da un subidón, es especial que Jorge diga eso y me motiva a seguir luchando cada día. Yo quiero ser uno de los más grandes, son expectativas altas, pero es que para eso he venido, para luchar por ser muy grande e intentar hacer historia, eso me motiva y me da un extra", dijo.

Así, el murciano, cuyo nombre Máximo lo decidió su madre tras ver el largometraje 'Gladiator' y su protagonista Máximo Décimo Meridio interpretado por Russell Crowe, le pone el título de "diferente, especial y única" a la película de su temporada. "Moto2 es una categoría donde no hay tanto rebufo, puedes trabajar solo y concentrado, es algo que a mí me gusta, trabajar solo, sin gente. E ir cómodo encima de la moto es un plus. Yo creo que podré dar mi máximo, será difícil pero si hacemos las cosas bien, seguro que se hacen cosas grandes", concluyó.