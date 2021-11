Pedro Acosta: "No es normal llegar al Mundial y hacer esto, ha sido duro"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Pedro Acosta (KTM) se mostró emocionado con su título de campeón del mundo cosechado este domingo con la victoria en el Gran Premio de Algarve, llegando a la cima en el año de su debut, algo que "no es normal" y que por supuesto fue "duro".

"Me he pasado la última vuelta llorando (la de honor). Hemos acabado lo que un día empezamos. Hoy se juntaban muchas cosas. Hace menos de un año me quedé sin equipo, empecé aquí los test. Red Bull y KTM confiaron en ese niño que parecía que nunca iba a llegar", dijo en declaraciones a Dazn.

Acosta sumó su sexta victoria de la temporada en un dramático final, en pelea con Denis Foggia (Honda), su rival por el título, hasta que el italiano se fue al suelo en la última vuelta arrollado por el sudafricano Darryn Binder (Honda).

El de Mazarrón explicó emocionado un año increíble. "Yo iba a las carreras y siempre aprendía. Se lo ha merecido Foggia también pero ha caído de nuestro lado. Acaba un año duro, me costaba bastante ya las últimas vueltas, con el peso, la estatura, en dos semanas empezamos otro año", apuntó.

"No es normal llegar al Mundial y hacer esto. Ha sido duro. La segunda parte de la temporada, cuando pegué el estirón en verano, acababa mal las carreras. Estábamos ahí, la gente de fuera no lo ve. No me he puesto nervioso nunca, si no ganaba siempre aprendía. Si alguien tenía que creer en mí era yo. Aunque he roto muchas motos este año el equipo ha seguido trabajando", añadió.