Pol Espargaró: "Seguimos mejorando con cada carrera"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) se mostró satisfecho con la progresión carrera a carrera tras un sexto puesto este domingo en el Gran Premio de Algarve, donde tuvieron ritmo, fueron "fuertes" y lo hicieron "bien".

"En general hemos hecho una buena carrera, la salida ha sido una lástima porque estaba bien con Álex y Jack, pero luego Iker ha frenado tarde y me ha echado. He perdido algunas posiciones, así que he tenido que concentrarme en recuperar", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Mi ritmo en la carrera ha sido bueno después de esto y tengo que decir que estoy contento con el ritmo, hemos sido fuertes y lo hemos hecho bien. En un momento de la carrera estaba alcanzando a Fabio y a las Ducati, rodando rápido. Ahora estamos entre los diez primeros del campeonato y seguimos mejorando con cada carrera, así que terminemos bien la temporada. Este es el objetivo", añadió.