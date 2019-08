Puig: "La clave es que Marc no se concentra en los números o los récords"

Publicado 06/08/2019 17:38:44 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Principal' del equipo Repsol Honda de MotoGP, Alberto Puig, remarcó que "los números hablan por sí mismos" después de que Marc Márquez sumase su victoria mundialista 76 en el Gran Premio de la República Checa, donde el ilerdense "fue capaz de entender las condiciones y mantenerse consistente", pero dejó claro que "la clave" para el de Cervera es que "no se concentra en números o récords".

"Creo que los números hablan por sí mismos. La clave es que Marc no se concentra en estos números o estos récords, trabaja día tras día, en cada carrera, cada semana, intentando ganar carreras, campeonatos", expresó Puig en declaraciones facilitadas este martes por el equipo.

El expiloto cree que este enfoque se pudo "comprobar" en Brno el pasado domingo. "No estaba pensando en los campeonatos o récords de victorias, sólo en cómo ser lo más rápido posible y conseguir el mejor resultado. Ese enfoque hasta ahora ha llevado a muchos números impresionantes para Marc y para el equipo Repsol Honda", celebró.

Sobre la carrera del pasado domingo, el catalán, que reconoció que retrasarla por seguridad fue "la opción correcta" y que se supo "escuchar a los pilotos, entender la situación y tomar la decisión acertada", dejó claro que la estrategia inicial era la de "tener cuidado en las primeras vueltas, porque algunas curvas estaban todavía mojadas y la 1 era especialmente peligrosa".

"Pero también creo que fue importante para Márquez encontrar su ritmo y mantenerlo. Fue capaz de entender las condiciones y mantenerse consistente, algo importante porque sabíamos que los neumáticos empeorarían para todos. Esa caída de rendimiento no cambió su ritmo como pasó con otros pilotos y gracias a ser consistente, fue capaz de mantener su concentración en las complicadas condiciones que vimos", añadió.

El 'Team Manager' del Repsol Honda advirtió que tras la lluvia del sábado y los "cambios de tiempo" de antes de la carrera, era "difícil definir una puesta a punto" y por ello las sensaciones del 'warm up' no fueron "las ideales". "Decidimos hacer algunos cambios; Santi Hernández comprendió lo que se tenía que hacer, asumió el riesgo y se demostró que era la decisión correcta", elogió.

Así, Puig cree que "todo fue muy positivo en Brno". "Marc ganó y tiene una ventaja de 63 puntos sobre el segundo clasificado. Stefan (Bradl) también lo hizo bien. Es principalmente nuestro piloto de pruebas, pero le estamos haciendo disputar muchas carreras debido a la lesión de Jorge Lorenzo y la semana anterior estuvo en Suzuka por las 8 Horas, después en Brno y estará en Austria. Así que estamos satisfechos y agradecidos por sus esfuerzos, porque estas últimas semanas hemos estado muy atareados", admitió.

La siguiente cita será este domingo con el Gran Premio de Austria, una cita para la que es optimista en comparación con otros años. "En el pasado ha sido una carrera dura para nosotros porque no teníamos la velocidad máxima que tenemos ahora. No esperamos que sea fácil, pero no creemos que vaya a ser tan difícil como lo ha sido anteriormente", apuntó, satisfecho también con el test de este lunes en Brno donde pudieron "probar muchos componentes". "Estudiaremos los datos para ver qué podemos aprender para el futuro", sentenció.