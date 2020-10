Quartararo: "De momento no tenemos órdenes de equipo"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) descartó que, "de momento", vayan a poner en práctica ya órdenes de equipo para favorecerle de cara a la pelea por conseguir el título de MotoGP, y tampoco cree que el hecho de haber compartido equipo en sus inicios con Joan Mir (Suzuki), su principal rival directo, sea una ventaja para cualquiera de los dos.

"Mis compañeros tienen que luchar por la victoria, esta no es la última carrera. Si en la última debemos jugar por algo, por supuesto que habrá ordenes de equipo. Si fuese al revés y Franco (Morbidelli) estuviese luchando por el campeonato seguro que le ayudaría, pero de momento no tenemos y esa es la mejor manera de luchar por el campeonato", subrayó Quartararo este jueves en la rueda de prensa previa del Gran Premio de Francia.

El de Niza aventaja en ocho puntos al español Joan Mir (Suzuki), con el que compartió equipo en Moto3 en 2016. "Ahora estamos en mejor posición que aquel años porque para mí fue desastroso. El año pasado éramos 'rookies' y ahora estamos luchando por el campeonato, creo que es una historia fantástica", comentó.

De todos modos, no cree que puedan tener referencias el uno del otro por aquella experiencia. "Es algo totalmente diferente, los dos hemos cambiado bastante y no creo que tenga un efecto este año porque hemos cambiado mucho nuestro estilo y no cuenta tanto el que nos conozcamos de antes. Además, Moto3 y MotoGP son muy distintas", añadió.

Quartararo llega a la carrera de 'casa' con el ánimo renovado tras ganar en Montmeló y poner fin a "los momentos difíciles" que había vivido desde sus dos triunfos iniciales en Jerez. Ahora, tiene "mucha confianza" para brillar en Le Mans donde el año pasado, pese a no tener un "resultado fantástico (octavo)", sí mostraron "un ritmo bastante rápido para haber luchado por el podio".

El francés se ausentó del test de este miércoles para conocer el circuito de Portimao, escenario del último Gran Premio del año. "Quería evitar cualquier tipo de lesión porque habría sido arriesgado dos días antes de un 'triplete'. Además, ya estuve allí hace seis años, tendremos los dos primeros entrenamientos libres largos y también era con una moto diferente", remarcó.

"Tenemos que hacer más test durante la temporada porque para mí es muy importante contar con los mejores datos, pero no sé por qué el test se hizo con la moto de 2019 y no con la de 2020", sentenció Quartararo.