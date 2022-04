El regreso de Termas de Río Hondo espera arrojar más certezas al Mundial

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Termas de Río Hondo será la siguiente parada del Mundial de Motociclismo con la disputa de un Gran Premio de Argentina que retorna al calendario tras dos años de ausencia y que espera arrojar algo de luz en la categoría de MotoGP, donde faltará su último ganador, el español Marc Márquez (Repsol Honda), y donde los pilotos tendrán otro reto por los problemas logísticos que han obligado a modificar el plan de entrenamientos.

El comienzo del campeonato ha empezado sin un gran dominador y con marcado color italiano ya que las tres categorías tienen líderes de esta nacionalidad gracias a Enea Bastianini (Ducati), en MotoGP, Celestino Vietti (Kalex), en Moto2, y Dennis Foggia (Honda), en Moto3, mientras que no está siendo de momento favorable a los intereses del motociclismo español.

Tras seis carreras, todavía no ha habido ninguna victoria en ninguna de las tres categorías para un piloto nacional, aunque sí cuatro podios, sólo uno en la 'reina', el tercer puesto de Pol Espargaró (Repsol Honda) en la noche de Lusail. De momento, Arón Canet (GasGas) es la mejor baza, con su segundo puesto en Moto2, tras subir en dos ocasiones al cajón.

Y tras la peculiaridad, por ser la primera y por correrse de noche, del Gran Premio de Catar y la incertidumbre, más una climatología terrible, del Gran Premio de Indonesia, la parrilla esperaba tener un fin de semana algo más normal en Argentina, que vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia, y donde el parte meteorológico es amable.

Sin embargo, problemas logísticos con el transporte de mercancías desde Indonesia provocó que parte del cargamento de todas las categorías no llegue hasta este viernes, con lo que los libres pasarán a un sábado muy 'cargado' donde también se disputarán las calificaciones y donde sólo MotoGP tendrá una tercera sesión de libres.

Además, por primera vez en toda la temporada, los pilotos afrontarán dos citas consecutivas sin 'descanso' ya que la semana que viene se trasladarán a los Estados Unidos para correr el Gran Premio de Las Américas antes de dar el salto a Europa, donde ya estará seguro de nuevo un Marc Márquez que sigue con su calvario de problemas.

El de Cervera sufrió una durísima caída en el 'warm-up' del GP de Indonesia y el golpe recibido le dejó sin poder correr y le volvió a causar la molesta diplopía que le he apartado de esta prueba que dominó en su primer y último año, y en 2016. El catalán sumará su segundo '0' del año y tratará de estar en su adorado COTA para no ceder más terreno en un Mundial en el que, de momento, no mandan los grandes nombres.

Así, a la victoria de Bastianini en Catar se unió la del portugués Miguel Oliveira (KTM) en Mandalika, y de los seis podios, sólo uno ha sido ocupado por un favorito al título como el actual campeón, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), segundo en la última carrera.

El de Niza, octavo en 2019 en su debut en MotoGP en el trazado argentino, intentará hacer valer el buen rendimiento que ha dado la 'M1' en este escenario ya que ha ganado en las otras dos ocasiones que no lo hizo Márquez u Honda (Cal Crutchlow en 2018), con Valentino Rossi en 2015 y Maverick Viñales en 2017.

Más necesitadas llegan las Ducatis oficiales, que visitan un circuito que no les ha favorecido y tras un mal arranque de año, sobre todo con el italiano Francesco Bagnaia, que únicamente suma un punto tras dos carreras, por los 13 del australiano Jack Miller, aunque en el lado positivo está el mejor rendimiento de sus motos de sus equipos 'satélite'.

En el Repsol Honda, Pol Espargaró tomará la 'jefatura' tratando de olvidar el aciago fin de semana en Indonesia y volver a pelear por los puestos punteros con la Honda, y KTM, que lleva dos podios gracias al segundo puesto del sudafricano Brad Binder en Catar, confirmar la realidad de su candidatura. Suzuki espera dar un paso adelante y estar más cerca de los puestos delanteros con Joan Mir y Alex Rins.

CANET, EN MOTO2, Y GARCÍA DOLS, EN MOTO3, A POR EL LIDERATO

Por otro lado, en las categorías de Moto2 y Moto3, los italianos Celestino Vietti (Kalex) y Dennis Foggia (Honda) buscarán defender sus respectivos lideratos de los españoles Arón Canet (Kalex) y Sergio García Dols (GasGas).

Vietti ha empezado bien el año y a su triunfo inaugural en Lusail añadió un segundo puesto en Mandalika por lo que manda con 45 puntos, nueve más que el piloto valenciano, que también ha subido al cajón en los dos primeros Grandes Premios, con un segundo y tercer lugar, respectivamente.

El murciano Pedro Acosta (Kalex), actual campeón de Moto3, espera mejorar y estar por fin delante en un trazado desconocido para él después de un flojo inicio de campaña en el que había despertado expectativas por su buena pretemporada

Foggia, por su parte, ha confirmado ya de inicio su candidatura a relevar al de Mazarrón en el trono de Moto3 y tras su flojo inicio en Catar se recuperó ganando en Indonesia para liderar con 34 puntos, sólo uno más que García Dols, y seis más que el también español Izan Guevara (GasGas), compañero del castellonense en el Aspar Team.

El italiano es de los pocos de la categoría que corrió en 2019 en el circuito argentino, finalizando octavo en una carrera que ganó el español Jaume Masiá, ahora en KTM y uno de los teóricos candidatos que no ha empezado bien la temporada.