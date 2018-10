Viñales: "Irse con un podio al parón del verano sabe bien"

Publicado 15/07/2018 15:44:23 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado, tras terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Alemania, que irse "con un podio al parón del verano sabe bien", y se ha mostrado satisfecho de que la moto empiece a funcionar como a él le "gusta", siendo "fuerte al final".

"La moto ha funcionado bien; si en la pole hubiese puesto un neumático delantero nuevo creo que hubiera sido posible. La moto está a un gran nivel, falta ajustar cuatro de cosas. Creo que un segundo o tercero aquí es mejor que un tercero en Assen, que era una pista para nosotros. Irse con un podio al parón del verano sabe bien", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Por otra parte, el catalán reconoció que empieza a sentirse "cómodo" con la moto, aunque todavía espera que mejore en el primer tercio de carrera. "Estoy contento de que la Yamaha empiece a funcionar como a mí me gusta, siendo fuerte al final. Es una lástima lo de las primeras vueltas, no me encuentro con la moto; tener un neumático nuevo al principio me cuesta mucho, estoy mejor con la moto de la vuelta 10 a la 30", manifestó.

"Me he sentido fuerte y cómodo con la moto. Es una lástima haber perdido tantas vueltas con las Ducati, son imposibles de adelantar, me tenía que buscar la vida por dentro, por fuera. El equipo durante todo el fin de semana ha hecho un gran trabajo. Con una buena salida creo que hoy era posible luchar por la victoria", prosiguió.

Sin embargo, el de Roses cree que debe mejorar en la salida. "Bautista me ha pegado un adelantamiento que me ha dejado flipando. Debo felicitar al equipo, que va dando pasos hacia adelante. Está siendo una temporada muy, muy difícil para nosotros, que empezamos el 2017 arrasando. Ahora parece que empezamos a coger el ritmo de antes en una pista muy difícil como Sachsenring", afirmó.

Por último, Viñales apuntó a que durante las vacaciones tratará de seguir mejorando. "Estoy intentando mejorar mi pilotaje al 200%; si la electrónica no llega, tendré que hacerlo yo con el pilotaje. Ahora falta gestionar el principio", concluyó.