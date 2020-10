Xavi Cardelús sustituirá a Arón Canet en MotorLand

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Xavi Cardelús será el sustituto del lesionado Arón Canet en el Gran Premio de Aragón que se disputará este fin de semana en el circuito de MotorLand, según confirmó este miércoles el Kipin Energy Aspar Team de Moto2.

Canet ya no pudo competir en el pasado Gran Premio de Francia por la lesión que se produjo en la mano durante el 'warm up' previo a la carrera y su equipo le dará su Speed Up a un Cardelús que en la última cita del Europeo de la categoría consiguió subir al podio al terminar tercero una de las pruebas.

"Estoy contento de volver a tener otra oportunidad con el equipo y además en Aragón, donde competí hace poco en el Europeo de Moto2 y terminé tercero. Esta vez lo haré con una moto diferente, pero confío en que la adaptación será fácil. Tengo ganas de demostrar lo que no pude demostrar el año pasado, pero corremos sin ninguna presión", señaló Cardelús en declaraciones facilitadas por el equipo.