70 empleados de Adecco realizarán el Triatlón Ocean Lava Lanzarote para ayudar a mujeres jóvenes desfavorecidas

Publicado 17/05/2019 17:01:03 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 empleados de Adecco, entre ellos cuatro españoles, participarán en el proyecto solidario de la empresa, Win4Youth, que este año cumple su décimo aniversario con el reto de realizar el Triatlón Ocean Lava Lanzarote el próximo 26 de octubre.

Este año, la iniciativa de la consultora líder en recursos humanos volverá a recaudar fondos para programas juveniles sumando kilómetros en triatlón para transformarlos en donaciones. La meta de esta edición es recorrer 10 millones de kilómetros con los trabajadores de Adecco a nivel internacional, en una serie de eventos deportivos locales que se llevarán a cabo en los 60 países en los que el Grupo tiene presencia, así como gracias a la práctica diaria de actividades deportivas.

Win4Youth es una iniciativa deportiva mundial organizada por el Grupo Adecco que tiene por objeto recaudar fondos para fundaciones juveniles. Este año, el proyecto tendrá su punto álgido el 26 de octubre, cuando 70 empleados de Adecco en todo el mundo, cuatro de ellos españoles, realizarán el Triatlón Ocean Lava Lanzarote.

Como en anteriores ocasiones, los beneficios se destinarán a fundaciones que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión. En esta ocasión, la beneficiaria será Plan Internacional, concretamente el dinero recaudado será para su proyecto Fit for the Future, a través del cual se forma en competencias digitales a mujeres jóvenes en Vietnam para darles un futuro mejor.

En años anteriores, los diferentes embajadores de Adecco han participado en algunos de los principales retos deportivos del mundo, incluyendo el Maratón de Nueva York, la subida al Mont Ventoux, el Garmin Barcelona Triatlón, el Maratón Clásico de Atenas, el Col du Tourmalet y el Skoda Mallorca Triatlón.

El evento cumbre del año será el Triatlón Ocean Lava Lanzarote que se celebrará el próximo 26 de octubre, y para el cual han sido elegidos 70 embajadores de Adecco, cuatro de ellos españoles. El reto consistirá en nadar 1,5 kilómetros, recorrer 40 kilómetros en bicicleta y otros 10 kilómetros corriendo.

Los voluntarios elegidos para el gran evento tendrán, por tanto, que prepararse mental y físicamente durante los próximos meses. Además, los embajadores estarán sometidos a una estricta disciplina de entrenamiento en un centro de alto rendimiento en Bélgica. Allí serán preparados por un grupo de coaches que les ayudarán a establecer unas rutinas de entrenamiento específicas y adaptadas a las particularidades de cada participante.

El programa se ha ampliado a clientes, familiares y amigos que quieran colaborar en esta recaudación. Se podrá hacer a través de una aplicación móvil llamada como el propio programa -Win4Youth- en la que los empleados y sus allegados pueden registrar esos kilómetros realizados en su actividad deportiva diaria para que se transformen en donaciones.

Además, diferentes trabajadores de Adecco podrán participar en el Triatlón Ocean Lava Lanzarote en la modalidad de relevos. Equipos compuestos por tres personas podrán sumar kilómetros realizando, cada miembro, una de las pruebas que componen el triatlón.

Los cuatro españoles seleccionados son el ciudadrealeño César Ruiz, responsable del trabajador en la delegación de Adecco Logroño (36 años); la valenciana Remedios Ranchal, responsable del trabajador en la delegación de Adecco Torrente (30 años); el cacereño Sergio Escobero, consultor de Adecco Banca y Seguros (25 años); y la madrileña Paloma García, directora de Calidad y Medioambiente del Grupo Adecco (40 años).

Ruiz explicó que ve el reto como "un proyecto que aúna muchas cosas buenas", como "la posibilidad de unir una forma de vida saludable, aficiones personales y solidaridad con los más desfavorecidos". Mientras, Ranchal señaló que Win4Youth supone "una superación" para su "cuerpo" y su "mente". "Me decidí a presentarme porque me impresionaba que, al través del deporte, sumando kilómetros y minutos solidarios, pudiera ayudar a mejorar la vida y la educación de jóvenes de todo el mundo", indicó.

Por su parte, Escobero reconoce que está afrontando el reto "con mucha ilusión y a la vez responsabilidad". Por último, García señala que esto supone "salir" de su "zona de confort deportiva". "Aportar kilómetros a través de la aplicación para transformar mi ejercicio diario en donaciones de forma desinteresada se me quedó pequeño, no suponía esfuerzo. El objetivo de participar de manera más activa y organizada es lo que me mueve", añadió.