Alba Petisco se acerca a las medallas con su octavo puesto en el all-around del Mundial

Archivo - Alba Petisco - Filippo Tomasi / LiveMedia / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La española Alba Petisco terminó octava este viernes en la final del all-around del Campeonato del Mundo que se está celebrando en Róterdam (Países Bajos), una gran ejecución en los cuatro ejercicios que le dejó muy cerca de las medallas.

Petisco firmó su mejor actuación en este torneo clavando sus ejercicios para un total de 54.198 que le hizo codearse con las mejores del mundo. El podio lo ocuparon la estadounidense Blakely Skye (55.733), la rusa Roshchina Liudmila (55.199) y la china Ke Qinqin (55.032).

La catalana, de 23 años, hizo 13.766 en paralelas, 13.466 en barra, 13.333 en suelo y 13.633 en salto para quedarse a 0.834 del podio. Petisco, plata el año pasado en el Campeonato de Europa, venía de hacer un sexto puesto este verano en la cita continental de Zagreb.