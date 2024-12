Alberto Ginés: "Ahora llego todos los días con una sonrisa a entrenar"

"Ha sido un año duro, pero me ha ayudado mucho a madurar", confiesa el escalador en una entrevista con Europa Press

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Aberto Ginés confiesa que "ahora" acude "todos los días con una sonrisa a entrenar" a pesar de que el 2024 que está a punto de acabar "ha sido un año duro" para él, a rebufo de su séptima posición en la final de los Juegos Olímpicos de París, pero sintiéndose "entre los mejores del mundo otra vez" y teniendo "muchas ganas de empezar la siguiente temporada y de ver qué pasa" si separan del todo las modalidades de bloque y de dificultad.

"Tengo unas ganas de hacer sólo dificultad... Eso es lo que estamos entrenando ahora, y si al final no nos separan, tendremos tiempo para retomar el bloque. Pero sí, estoy muy feliz de hacer sólo dificultad, que es lo que me gusta. Yo llego cada día al entrenamiento con una sonrisa. Antes cuando tenía que hacer bloque era como 'Joder, otra vez...'. Y ahora yo llego todos los días con una sonrisa a entrenar", remarcó Ginés durante una entrevista con Europa Press tras acudir a la Gala del COE.

El extremeño tiene "muchas ganas" de poder centrarse únicamente en la especialidad de dificultad. "Sobre todo, si no tengo que estar invirtiendo recursos y tiempo y ganas en una disciplina que no me apasionaba y quitándome tiempo de hacer la que sí que me gustaba, la que sí que se me daba bien. Entonces tengo ganas de ver qué podemos conseguir", admitió el deportista cacereño.

Además, reflexionó sobre Paris 2024 y, en general, de un curso exigente. "Ha sido un año duro, pero creo que también me ha ayudado mucho a madurar a nivel deportivo. Al final con la lesión, ha sido una temporada bastante complicada y de demostrarme a mí mismo que, a pesar de estar lesionado, podía rendir bien, podía evadirme de eso, intentar no pensar en eso y aun así conseguir rendir y entrenar bien", argumentó Ginés.

En este sentido, le alegra "sobre todo volver a estar centrado al cien por cien en entrenar, en competir, volver a rendir bien" para sentir que está "entre los mejores del mundo otra vez". "Creo que ha sido muy positivo para mí, y ahora tengo mucha confianza y muchas ganas de empezar la siguiente temporada y de ver qué pasa", añadió el de Cáceres.

De cara al incipiente 2025, ya ha fijado sus objetivos. "Tenemos las Copas del Mundo, empezamos en China a finales de abril, así que tenemos tiempo. Yo llevo entrenando ya desde septiembre, así que hemos empezado la pretemporada bastante antes de lo habitual. Pero bueno, creo que también nos da un poco de ventaja. Y luego en septiembre el Campeonato del Mundo", resumió.

El oro olímpico en Tokyo 2020 fue noticia en el anterior ciclo por visibilizar problemas de salud mental asociados al deporte de élite. "Creo que la presión un poco viene de forma externa, aunque también viene de forma interna... Así que no sé, tampoco quiero cargarle un muerto a nadie. Creo que es un poco de todos, de mí, de mi familia, de mi entrenador, de los periodistas, de todo el mundo", aclaró.

"Por mucho que me puedas hacer una entrevista, no vas a decir nada que yo ya no sepa. Entonces, sabía que era el primero, sabía que estaba defendiendo el oro, pero bueno, supongo que tuve que gestionarlo. Sí que es verdad que después ese 'muerto' lo tiene otro, ya se lo ha quedado otro y espero recuperarlo pronto", matizó Ginés al respecto sobre la pérdida de su trono olímpico.

Por último, su objetivo primordial para 2025 es "ir compitiendo" y sentirse "bien". "Solo con sentirme otra vez como he estado en la última temporada, entre los mejores del mundo de dificultad, creo que será suficiente y los resultados vendrán solos", avisó el extremeño.