Alberto Ginés: "Me está costando mucho mantener la motivación para entrenar cada día"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés, con billete olímpico para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, ha admitido que le "está costando mucho mantener la motivación para entrenar cada día", en alusión al confinamiento en todo el país por la pandemia de COVID-19.

"Me está resultando bastante difícil, sobre todo a nivel psicológico. Me está costando mucho mantener la motivación para entrenar cada día, para seguir haciendo dieta, entre comillas; no quiero ganar demasiado peso y no quiero perder los hábitos que tenía antes, de madrugar, de estudiar y demás", ha comentado en una entrevista con RTVE.

"Me está sirviendo para ser un poco más creativo a la hora de los entrenamientos. He tenido que adaptar prácticamente todo lo que hacía con los recursos que tengo en casa, tengo material y demás, pero no es lo mismo que entrenar en un rocódromo", ha explicado Ginés.

"Creo que esto nos va a servir bastante como sociedad, para unirnos y para tener un poco más de conciencia en lo importante que son los trabajos en la sanidad o incluso en los simples comercios", ha concluido el escalador español.