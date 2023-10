El alemán Manuel Lettenbichler reedita en Aguilar de Campoo su corona mundial de Hard Enduro

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto alemán Manuel Lettenbichler se coronó este domingo campeón del mundo de Hard Enduro 2023, título que reedita y que conquista por tercera vez en su carrera, tras imponerse en la prueba disputada en la localidad palentina de Aguilar del Campoo.

El pilota germano se adjudicó la victoria en la 24MX Hixpania Hard Enduro, la única prueba del Campeonato del Mundo de esta especialidad que se disputa en España, y acabó con la emoción en el Mundial con su quinta victoria de la campaña.

El fin de semana de Hard Enduro en Aguilar de Campoo no comenzó del modo esperado, ya que la organización tuvo que cancelar el SuperEncierro del viernes por lo resbaladizo de la pista, aunque la celebró posteriormente sin puntos en juego para agradar al público congregado.

El sábado sí se pudo disputar la Campoo X-treme con victoria del piloto inglés Billy Bolt (Husqvarna), el único que podía evitar que Lettenbichler se proclamase campeón y que sólo pudo ser tercero, desquitándose al día siguiente al dominar la prueba Acerbis El Camino Perdido, que le terminó por dar su tercer título mundial tras los de 2019 y 2022.

En un paraje natural y con un circuito exigente por sus desniveles, pasos accidentados y subidas imposibles, Lettenbichler lideró la prueba con autoridad pese al intento de resistencia de Bolt, que fue perdiendo terreno poco a poco y a que al final concluyó tercero al ser superado por el español Mario Román (Sherco).

Tras esta cita en España, la temporada 2023 de la disciplina concluirá los próximos 3 y 4 de noviembre cuando se dispute la 24MX Getzenrodeo, la sexta cita del Campeonato del Mundo FIM Hard Enduro.

"Me encuentro un poco sin palabras. Sabía que iba a tener mucha presión, pero intentaba que no me afectase. Ya tenía cuatro victorias y los fans esperaban que también ganase esta, pero no ha sido fácil porque mis rivales estaban muy fuertes, especialmente estos dos últimos días. Lograr el título con una carrera de antelación es una sensación única", celebró Lettenblicher en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, Mario Román se mostró "muy contento" por su segunda plaza "en casa". "Es muy especial y doy gracias a mi familia y a toda la gente que lo ha hecho posible. Ha sido una temporada muy complicada, pero al final he podido lograr un buen resultado en casa. Sólo falta Alemania y espero llegar a la cuarta posición en el campeonato", comentó el español, que marcha quinto en la general a un punto del búlgaro Teodor Kabakchiev (KTM).