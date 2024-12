Alisa Ozhogina: "Ojalá logremos con Andrea Fuentes lo que hizo como nadadora y ver la 'sincro' como ella"

"Voy a luchar hasta el final por seguir estando en el dúo"

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española de natación artística Alisa Ozhogina cree que en estos primeros compases con Andrea Fuentes como nueva seleccionadora todo está en juego, como saber si ella seguirá formando el dúo con Iris Tió, pero cree que la ilusión que se ha generado por tener a una "ídolo" de infancia al frente del equipo puede servir como revulsivo y el deseo de "ojalá" poder lograr lo que la tarraconense ganó en su época como nadadora.

En una entrevista a Europa Press, la nadadora sevillana aseguró que en el equipo prima esa "ilusión" por poder trabajar con Andrea Fuentes. "Tenemos mucha ilusión, todo es nuevo. Nos tenemos que acostumbrar todavía a una dinámica completamente nueva, a una aventura nueva, pero bueno, con muchas ganas. Es también un poco la prueba de que todo pasa por algo, ¿no? Un cambio no significa que tenga que ir algo mal", puntualizó.

A sus 24 años, Alisa Ozhogina apenas tenía casi 8 cuando la de Valls se colgó las dos medallas de plata olímpicas en Pekín 2008, en Equipo y en un flamante Dúo con Gemma Mengual. Y en Londres 2012, Fuentes hizo historia con una nueva plata olímpica en dúo, esta vez con Ona Carbonell, además de un bronce en Equipo. "Andrea era un ídolo para muchas de nosotras cuando éramos pequeñas y ahora tenerla a nuestro lado y poder disfrutar de ella es un gran lujo", reconoció.

"Para mí, era uno de mis iconos. Es que, ¿quién no ha visto Londres 2012 cuando ganaron la plata con el dúo ese del tango? Yo creo que para todas las niñas de la sincro, Andrea, Ona y Gemma, son los iconos de la 'sincro' española", se sinceró la sevillana de origen ruso.

Por eso quiere emular en el agua lo que hizo en su día su nueva seleccionadora, la misma que ahora busca nuevas ideas, nuevas músicas y nuevos conceptos con los que hacer despegar a España, que ganó el bronce por Equipos en los recientes Juegos Olímpicos de Paris 2014, superada por China y por Estados Unidos, este entonces entrenado y evolucionado por la entrenadora catalana.

"Ojalá podamos lograr lo que ella hizo como nadadora. A ver, sabemos que cada persona es diferente, cada nadadora es diferente y hasta la 'sincro' ha cambiado. Pero ojalá podamos ver la 'sincro' como ella la ve. Con su arte, con su imaginación, con su libertad, con su expresión, ojalá", reiteró.

"DISFRUTO MUCHO DEL DÚO"

Pero, más allá de ver a su seleccionadora como una ídolo del pasado y un referente del presente en el mundo de los banquillos, se muestra ambiciosa y quiere seguir formando parte del dúo, el que forma desde hace un tiempo, en el tramo final de Mayu Fujiki como seleccionadora española, con la catalana Iris Tió.

"Ser parte del dúo es uno de mis grandes objetivos. Yo disfruto mucho haciendo dúo, me siento muy privilegiada. He establecido una conexión con Iris Tió bastante importante. Es una persona en la que yo confío muchísimo, hemos pasado muchas horas juntas y estoy muy unida a ella. Entonces, claro que sí, vamos día por día, temporada por temporada, pero lo voy a luchar hasta el final. Que si no sigo yo no sea porque no lo haya intentado", manifestó.

"Andrea sabe que por mí, yo voy a intentarlo hasta el final. Yo se lo he dicho, pero claro, va a haber selección desde el principio, cosa que me parece muy justa porque todo el mundo tiene derecho a volver a intentarlo, y ella también tiene derecho a elegir a quién para ella son las mejores dos para el dúo. Y bueno, yo voy a defender mi sitio y que sea lo que Dios quiera", apuntó, en este sentido.

Pero deberá trabajar duro, y mucho, para convencer a la seleccionadora. "No esperamos un inicio más suave, seguro que no. Andrea es una persona muy trabajadora, muy 'curranta' y con ella vamos a tener que trabajar mucho. Y es que en eso se basa la 'sincro', ¿no?", advierte.

"Lo primero que nos ha dicho es que se esperan grandes éxitos de esta combinación que vamos a hacer ahora, que somos un 'equipazo' y que esta presión es guay, es buena, pero allí está, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro objetivo seguir consiguiendo más medallas", aseguró Alisa Ozhogina, todavía un joven talento que quiere trabajar para mejorar, para convencer a Andrea Fuentes y para ser capaz de emular esas platas olímpicas en dúo.