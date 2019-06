Alonso: "He perdido varios Mundiales de Fórmula 1 por mala suerte y hoy la he tenido buena"

Publicado 16/06/2019 16:09:02 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing) ha reconocido que la "suerte" que no le ha acompañado muchas veces en el Mundial de Fórmula 1 sí lo ha hecho este domingo en las 24 Horas de Le Mans, donde con su victoria ha conquistado el Mundial de Resistencia, y ha afirmado que quizás no merecieron el triunfo "en la pista", ya que era más rápido el Toyota número 7.

"Es una montaña rusa de emociones, a veces te encuentras dos minutos por detrás y otras, dos minutos por delante. Hoy ha sido nuestro día de suerte, podemos jugar a la lotería; un pinchazo a última hora nos regala la victoria, que quizás no merecimos en la pista. El coche 7 fue más rápido durante las 24 horas. Ganamos, he perdido varios Mundiales de Fórmula 1 por mala suerte y hoy la he tenido buena", señaló en declaraciones a Eurosport.

El asturiano, que piloto el Toyota número 8 junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, se aprovechó de un pinchazo de la unidad 7 de Toyota, conducida por el japonés Kamui Kobayashi, el británico Mike Conway y el argentino José María 'Pechito' López, a falta de menos de una hora para el final, que permitió a su monoplaza ponerse en cabeza de la prueba.

Además, recordó que "el objetivo prioritario" este domingo era "intentar ser campeón del mundo". "El año pasado me comprometí para hacer dos Campeonatos del Mundo aunque fuese muy exigente el calendario, porque quería optar a este campeonato. Conseguirlo ahora y además en Le Mans... No tengo palabras", apuntó, bromeando sobre si se replantea seguir en el Mundial en próximo año, aunque ya confirmó que no lo hará. "Vendré, pero igual de espectador o, si hay una buena oferta, de comentarista", concluyó.