Álvaro Martín: "No dejo ningún vacío, el futuro de la marcha española está más que garantizado"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español Álvaro Martín, doble medallista en los Juegos Olímpicos de París, ha asegurado que a pesar de su retirada profesional no deja "ningún vacío", ya que "el futuro" de la marcha española "está más que garantizado", y ha revelado que seguirá haciendo deporte "pero no de ponerse zapatillas, sino de traje y corbata", trabajando desde la Subcomisión relativa al Estatuto del Deportista en el Congreso de los Diputados.

"Vacío, ninguno: está Diego -García Carrera-, está Paul -McGrath-, están también chavalillos que están viniendo. Al final, yo me voy, pero el futuro está más que garantizado. Espero que en los próximos Juegos de Los Ángeles haya más españoles, tanto hombres como mujeres, que estén ganando medallas", señaló tras su homenaje previo al inicio de la tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha 'Cita de Campeones' Silbö Telecom.

El extremeño habló también de sus planes de futuro. "Ahora tengo las jornadas de liga, que me he comprometido a competir con el club. También haré deporte, pero no de ponerse zapatillas, sino de ponerse más un traje y corbata. Ahora estamos luchando por el Estatuto del Deportista en la Subcomisión que se ha creado en el Congreso de Diputados, sobre todo pensando en el tema de las pensiones y las cotizaciones, subidas sociales de los deportistas de alto nivel... Me apasiona, porque estudio Ciencias Políticas y Derecho, tiene que ver con un derecho para grandes compañeros y compañeras", indicó.

En este sentido, considera que emprender sus estudios será "un poco más difícil" que hacer deporte. "Está guay estudiar, conocer gente que no tiene nada que ver con el deporte. Yo simplemente me iba a entrenar, sabía lo que tenía que hacer, y ahora estoy yendo a clase y no sé a lo que me voy a enfrentar en el examen que me va a caer. Es diferente, es otra etapa", apuntó.

Martín, que aseguró que después de los Juegos se ha puesto mucho "en valor" el papel de los marchadores españoles, reconoció que es raro ver el deporte desde el otro lado. "Va a ser la primera gran prueba que voy a ver desde el otro lado de la barrera, es muy especial el día de hoy", dijo. "Todavía estoy viviendo muchas emociones. Aunque ha pasado algo de tiempo, no es suficiente. Todavía tiene que pasar bastante tiempo para entender el paso que he dado, asimilar y ver esto de manera natural. Ahora mismo para mí no es natural verme y ver a otros compitiendo y a mí no", confesó.

Sobre qué mensajes traslada a los atletas más jóvenes, aseguró que les dice "que se lo pasen bien, porque todavía son muy pequeños, y que disfruten, porque el deporte de alto nivel es muy duro, tiene casi más días malos que buenos". "Lo más importante, aparte de que hagan deporte, es que también estudien", insistió.

En otro orden de cosas, Martín no rehusó hablar de la polémica por la ausencia de la distancia de 35 kilómetros de marcha en París. "Parece que vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado. No es que tengamos nada en contra de la distancia del relevo mixto, sino contra la forma en que procedió el Comité Olímpico Internacional. Parece que hemos salvado una bola de partido, porque el año pasado se decía que nos querían quitar de los Juegos de Los Ángeles y vamos a estar en Los Ángeles. En Brisbane 2032 lo más seguro es que también estemos, así que ya la siguiente pelota de partido son los Juegos de 2036", expuso.

Por otra parte, el bicampeón del mundo de marcha resaltó la gran organización del Gran Premio Internacional Madrid Marcha 'Cita de Campeones' Silbö Telecom, prueba de categoría 'Oro' que este 2024 cierra el circuito mundial de marcha, y a su "gran cabeza pensante", Diego García Carrera. "Parecía un sueño cuando él quiso traer una prueba de marcha a Madrid y encima en la Gran Vía, así que imagínate el mérito que tiene", señaló.

"He dado el pistoletazo en carreras mucho menores, no en una carrera tan importante como la de hoy. Estás desubicado, porque no es normal ni fácil. Esperemos que sigan queriendo contar conmigo, porque para mí ha sido un honor", prosiguió sobre el hecho de haber dado el pistoletazo de salida. "Me hubiese gustado competir aquí, pero por tema de planificación no he podido estar los años anteriores. Voy a poder estar de manera diferente", añadió.

Sobre los aspirantes a la victoria en la capital española, Martín aseguró que en octubre "quizás los españoles no estén en un gran estado de forma como otros compañeros internacionales". "Me gustaría que fuesen los españoles, pero yo sé que están de pretemporada. Yo creo que estará entre el japonés Yamanishi, Perseus Karlström o Francesco Fortunato", expuso.

Entre las autoridades presentes en el homenaje a Álvaro Martín se encontraban el Subdirector General de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid, Antonio Guerrero; el Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Ramírez; el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz; y el atleta Jesús Ángel García Bragado.