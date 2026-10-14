Álvaro Robles y María Xiao caen en octavos en la defensa de su título europeo de dobles mixtos

Álvaro Robles y María Xiao caen en octavos en la defensa de su título europeo de dobles - RFETM

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles de tenis de mesa Álvaro Robles y María Xiao, vigentes campeones de Europa de dobles mixtos, han caído este martes en los octavos de final del Campeonato de Europa, que se está celebrando en Liubliana, por 0-3 ante los alemanes Benedikt Duda y Nina Mittelham (7-11, 8-11 y 8-11), por lo que no podrán revalidar su corona continental.

Los españoles superaron en primera ronda del cuadro principal por 3-1 (11-6, 11-4, 8-11 y 11-4) a los ucranianos Andrii Grebeniuk y Anastasiya Dymytrenko, antes de caer frente a los germanos. En esa misma ronda, Daniel y María Berzosa cedieron por 1-3 (3-11, 14-12, 7-11 y 5-11) ante los polacos Maciej Kubik y Natalia Bajor.

En el cuadro individual femenino, Sofía-Xuan Zhang ganó por 3-1 (11-7, 13-15, 12-10 y 11-9) a la portuguesa Mariana Santa y María Berzosa venció por 3-1 (11-4, 11-5, 7-11 y 11-6) a la galesa Danielle Kelly. Mientras, Elvira Rad perdió por 0-3 (6-11, 8-11 y 4-11) frente a la eslovena Ana Tofant. Zhang y Berzosa avanzan al cuadro principal.

En el individual masculino, Diego Lillo se impuso por 3-0 al austríaco Andreas Levenko, con tres parciales de 11-0 registrados por la organización. Miguel Pantoja derrotó por 3-0 (11-4, 11-5 y 11-3) al groenlandés Poul Petersen y Juan Pérez cayó por 0-3 (9-11, 9-11 y 5-11) ante el noruego Martin Froseth, mientras que Daniel Berzosa perdió por 2-3 (11-9, 11-9, 5-11, 4-11 y 6-11) frente a Evgeny Tikhonov. Lillo continuará en el cuadro principal.

Mientras, Sofía-Xuan Zhang y Elvira Rad accedieron a los octavos de final del dobles femenino tras imponerse por 3-2 (11-6, 12-10, 7-11, 7-11 y 11-6) a las turcas Sibel Altinkaya y Ece Harac. La otra pareja con representación española, formada por María Berzosa y la moldava Alexandra Chiriacova, perdió por 1-3 (8-11, 3-11, 12-10 y 4-11) frente a las rumanas Andreea Dragoman y Adina Diaconu.

En dieciseisavos de final del cuadro principal del dobles masculino, Diego Lillo y Rafael de las Heras fueron superados por los suecos Anton Källberg y Kristian Karlsson por 1-3 (5-11, 4-11, 15-13 y 9-11) y Juan Pérez y Daniel Berzosa cedieron por 2-3 (7-11, 9-11, 11-8, 11-6 y 5-11) ante el checo Stepan Brhel y el croata Leon Benko.