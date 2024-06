Ana Peleteiro: "Ser campeona de Europa me da confianza para París"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro, flamante campeona de Europa en triple salto, aseguró que ese oro continental le da "confianza" para los Juegos de París, también después de la maternidad, algo que le ha hecho "mejor deportista y mejor persona", sin tomarse "esa presión como algo negativo".

"Me ayuda mucho ir como campeona de Europa, después de la maternidad me da confianza, no tomo esa presión como algo negativo", dijo la gallega en un acto organizado por Bridgestone en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

A preguntas del extenista y presentador del evento Alex Corretja, la atleta evitó comparar su maternidad con una lesión, por lo que supone a la hora de la preparación. "Es algo que yo decidí hacer. Me ha hecho mejor deportista y mejor persona, me ha ayudado a valorar más el deporte que hago, con ambiciones diferentes. No me ha afectado, sino todo lo contrario", explicó.

Peleteiro llega como flamante campeona de Europa y con el bronce cosechado en la disciplina en los últimos Juegos en Tokio, y para París ha conseguido sacar "un plus" como deportista. "Me apoyo mucho en el coaching mental. Siempre he sido una buena competidora, pero en los latinos años he conseguidos dar un plus que me sorprende incluso a mi", confesó.

"Ahora soy mi mejor versión. Lo físico es muy importante en la preparación, pero en las competiciones la cabeza es un noventa por ciento. Si estoy bien mentalmente todo va a ir rodado, sino todo se tambalea", advirtió.

Para conseguir ese extra clave en las competiciones, la atleta española trabaja "mucho con la visualización, quizá demasiado". "Da miedo verte en ese lugar que tanto has imaginado. En Tokio hacía esa visualización tantas veces que pensaba que ya había estado ahí, me abrumó la situación", lamentó.

"Pensaba que estaba soñando, como si estuviera en una simulación y alguien me iba a desconectar. Pero no fue así, fue el mejor momento de mi vida, porque era como si hubiera pasado dos veces", agregó.

Peleteiro se ve como un referente para las nuevas generación y en concreto a las niñas les aconsejó "que no tengan miedo a tener carácter y a ser ellas mismas y luchar por sus sueños". "Que no tengan miedo a ser juzgadas y a no gustarle a todo el mundo,", añadió.

Así, expresó que le encantaría que su hija fuera atleta en el futuro. "Ojalá mi hija me quite todos y cada uno de mis récords, pero que haga lo que quiera, que sea perseverante como yo", comentó una Peleteiro que solo pidió para este último mes antes de los Juegos "salud".