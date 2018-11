Ander Mirambell inicia la temporada 2018-2019 en el circuito que acogerá el Mundial

Publicado 06/11/2018 20:19:22 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El español Ander Mirambell inicia este miércoles su duodécima temporada como piloto de skeleton en Whistler (Canadá), sede del comienzo (21 hora española) de la primera cita de la Copa América.

Mirambell, que ha confiado su preparación a un nuevo equipo de entrenadores, que componen Marina Riva, Scott McBride y Toni Mirambell, afronta el reto a modo de test y busca ganar toda la experiencia posible de cara al gran objetivo de esta temporada, el campeonato mundial, que se celebrará en este mismo circuito el 7 y 8 de marzo de 2019.

El piloto español abre un nuevo capítulo competitivo de su carrera cargado de retos e ilusiones. Lo hace, además, con una nueva dirección técnica: "El pasado verano conocí la decisión de Martin Rettl de dejar de entrenar, por lo que debí recomponer mi equipo", explicó.

"He recurrido a un conjunto que encabezan Marina Riva y Scott McBride. Junto a Marina, una destacada ex piloto de la selección italiana, ya gané la Copa América de Calgary, y me gustó mucho su filosofía de entrenamiento y de entender este deporte", añadió.

"La acompañará su marido, Scott, ex entrenador del equipo canadiense que venció el oro en Skeleton Masculino en Whistler 2010. Junto a ellos repetirá Toni Mirambell, único técnico de skeleton con título oficial de España y con quien ya conquistamos la general de la Copa América. Completará el trabajo físico, como siempre, el incombustible Bernat Buscà", indicó.

Mirambell parte con una buena posición en el ranking (5º-6º), por lo que se encuentra "entre los favoritos", indicó. "Aunque el circuito es el mismo del mundial, sus condiciones en noviembre serán más delicadas, con un hielo más bien blando, por las abundantes lluvias, y que convertirá al orden de salida en determinante de cara al resultado final", avisó.

"Por ello he decidido guardarme los dos juegos de cuchillas nuevos para el mundial, en lugar de estrenarlos mañana. El objetivo de cara a la carrera es claro: Si el resultado llega, fantástico. Pero lo importante es realizar un buen stage de cara a marzo y aprender en lo posible de esta pista pensando en el mundial, que es nuestro reto principal", sentenció.