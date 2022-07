Asier Martínez: "Soy medallista y pasarán días hasta que lo crea"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Asier Martínez, bronce en 110 metros vallas en el Mundial de Eugene 2022, reconoció que le "costaba" asimilar su plaza de finalista en unos Juegos Olímpicos y que ahora le va "a costar visualizar" que es medallista mundial y "van a pasar días" hasta que se "lo crea de verdad".

"Ya lo dije en su día en las Olimpiadas, que esa final me costaba asimilarla y que me costaría verme como finalista olímpico y me mantengo en las mismas en esta situación. Me va a costar visualizar que realmente soy medallista mundial y van a pasar días hasta que lo crea de verdad", declaró el atleta tras su vuelta a España.

Para Asier Martínez "el objetivo principal era pasar a la final y ya era un logro muy importante" después de haberlo conseguido en "varios campeonatos" como Europeos en pista cubierta, Mundiales y Olimpiadas.

El atleta comentó que el ir sin presión pudo ser de ayuda a la hora de conseguir la medalla. "El objetivo era meterme en la final, intentar pelear la final y ya te digo que mi carrera principal y la más importante eran las semifinales. Una vez las pasé y me clasifiqué a la final del Mundial todo era ganar y esa posición también me invitaba a correr más tranquilo y más relajado", señaló.

"VI QUE SOLO HABÍAN ENTRADO LOS AMERICANOS Y GRITÉ"

Martínez definió la final como "una carrera muy tensa" en la que "dos grandes favoritos, uno por lesión y otro por un fallo en la salida fueron descalificados" y quedaron "menos de los que había en principio en la lista de salida".

"Fue complicado el gestionar ese momento, que podía inducir a error más fácilmente, pero finalmente mi concentración me mantuvo un poco al margen de todos esos factores y fue una carrera de mucha concentración de intentar hacerlo bien y finalmente al llegar pues todos esos momentos de tensión los descargué gritando y así fue", explicó.

El momento en el que el atleta se dio cuenta de que había logrado la medalla fue "al llegar a la meta". "Al ir en calle ocho no tenía muchas referencias de las calles a mi izquierda, no veía mucho. Entonces al girar la cabeza y ver que solo habían entrado los americanos por delante de mí, pues ahí sí que fue cuando grité, cuando comencé a celebrarlo, saqué más o menos dos décimas al cuarto, por lo que me vi claramente ganador", relató.

Asier Martínez se sintió muy contento por haber logrado el bronce, algo que siempre había soñado. "He seguido el atletismo desde que tengo uso de conciencia y el verme hoy, el visualizarme a mí con la medalla y ser uno de los que anteriormente idolatraba, pues se me hace raro por un lado y me cuesta asimilarlo", afirmó.

El atleta asegura que el primero del que se acordó en el momento del éxito fue de su entrenador. "Yo soy de los que piensa que el atleta sufre con el entrenador y el entrenador sufre con el atleta. Por lo tanto en estos momentos dulces la primera persona que me viene la cabeza es mi entrenador, porque para él esto lo es todo, igual que para mí, tiene el mismo valor y es su mérito también", apuntó.

Además, también se lo quiso agradecer a "todas las personas" que le han "estado apoyando" aunque suene "muy típico" o "a frase hecha". "A toda mi cuadrilla, a todos mis amigos, a todos mis compañeros entrenamientos que han sufrido diariamente conmigo y en los malos momentos, donde más me han ayudado, es por lo que estamos aquí", completó.

"PODRÍA CERRAR YA LA TEMPORADA AHORA MISMO"

De cara al futuro, "el objetivo siguiente" de Asier Martínez es el Europeo de Múnich el próximo agosto. "Aspiramos a una buena participación, no sé decirte si medalla, si final, pero el objetivo es llegar a la final y como te he dicho en el Mundial, pelear en la final", declaró.

"De momento tranquilo, lo bueno es que estoy bastante satisfecho con esta medalla y con esta temporada. Podría cerrar ya la temporada ahora mismo, pero estoy muy motivado también por el Europeo porque podemos hacerlo mejor", añadió.

Martínez no quiso hablar sobre los Juegos Olímpicos de París 2024 porque "es trasladarse mucho" y "en dos años pueden pasar muchas cosas, buenas y malas". "De momento tenemos muchas competiciones de por medio, a corto plazo tenemos Múnich, a largo plazo tenemos el Mundial del año que viene en Budapest", aseguró.

"Quiero ir disfrutando, desarrollándome como atleta y de aquí a París intentar acumular competiciones para que en esa competición tenga ya la experiencia que otros atletas me sacan y ese sería un poco lo principal para mí hoy por hoy", señaló el navarro.

A su llegada a España desde Estados Unidos se mostró "feliz" pero "cansado". "Llevamos 23 horas de viaje, de momento cansado, pero con muchas ganas de llegar. Teníamos todos muchas ganas de llegar, yo especialmente, y ya solo queda llegar a Pamplona", asegura Martínez, que allí se encontrará con sus amigos, a los que ya ha "conseguido meterles en el mundo del atletismo y que valoren con el tiempo lo que supone una medalla en el Mundial".