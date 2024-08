Barcelona inicia la 'batalla' final por la Copa América de vela

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 37 edición de la Copa América arrancará este jueves oficialmente cuando empiece la hora de la verdad en aguas de Barcelona, el 'round robin' entre los seis equipos participantes de los que saldrá el 'Retador' definitivo del 'Defensor' y favorito Emirates Team New Zealand.

Después de que desde el jueves 21 de agosto al domingo 25, el barco neozelandés, el Luna Rossa Prada Pirelli italiano, el NYYC American Magic estadounidense, el INEOS Britannia británico, el Alinghi Red Bull Racing suizo y el Orient Express Racing francés disputaran la tercera y última Regata Preliminar ya en la Ciudad Condal, ya que con los 'AC70' con los que competirán, todos han tenido estos días para analizar sus rendimientos y el escenario para lo que es la 'batalla' final por conquistar la Jarra de las Cien Guineas.

De momento, el Emirates Team New Zealand fue el más fuerte en este evento, que terminó conquistando con cinco victorias sobre seis posibles, cediendo sólo en el último 'match-race' del 'round robin' con el American Magic. Horas después de este revés, lanzó el aviso final a todos sus retadores batiendo en la final al Luna Rossa Prada Pirelli, el barco al que derrotó en la pasada edición de esta America's Cup.

Ahora, los seis equipos se batirán de nuevo en aguas de Barcelona tratando de evitar los fallos que les condenaron en sus regatas desde este 29 de agosto hasta el 8 de septiembre, cuando se enfrentarán en un 'roun robin' donde todos ellos se enfrentarán entre sí dos veces. Los cuatro mejores pasarán a las semifinales, donde ya no participará el 'Defensor' y el peor clasificado quedará eliminado definitivamente, y el mejor clasificado elegirá su rival.

Los dos ganadores, aquellos que consigan sumar cinco puntos, pasarán a la final, donde habrá que sumar siete puntos para convertirse en el 'Retador' final del barco neozelandés a partir del 12 de octubre y hasta el 27 de ese mismo mes como máximo.

"El grupo de 'Challengers' es el más duro que ha habido en mucho tiempo en la Copa América y hemos visto regatas increíbles durante esta serie preliminar. Creo que todos tenemos fortalezas y debilidades y será muy emocionante ver qué pasa en las próximas dos semanas. Al final de esta doble 'Round Robin', uno de los equipos se va a casa. El nivel está subiendo a otra categoría y será emocionante ver cómo acaba", advirtió Peter Burling, patrón del Emirates Team New Zealand, en la rueda de prensa previa al inicio de la competición.

La preliminar de hace unos días confirmó que el Luna Rossa Prada Pirelli puede ser el principal rival 'kiwi', pero su timonel, Jimyy Spithill, es cauto. "Ya no hay más entrenamiento. Creo que toda la flota ha tenido algún fallo de fiabilidad en algún momento, ya sea en la Regata Preliminar o entrenando. Lo que la Regata Preliminar ha mostrado es que todos hemos tenido momentos, todos hemos salido a ganar pruebas, pero al mismo tiempo ha habido errores en todos los equipos, y se ha notado. Si cometes demasiados errores, se te castigará por ello y perderás la regata; esto lo hemos experimentado todos", apuntó.

"Ha sido muy interesante ver a todos los equipos, las fortalezas y las debilidades, y está bien ver como nos desenvolvemos. Para nosotros, en American Magic, creo que hemos mostrado potencial en varias regatas y en otras nos hemos sentido un poco por debajo. Tenemos que ser realistas; no podemos dejar que eso pase cuando los puntos cuenten", afirmó Tom Slingsby, timonel del barco estadounidense.

En el Alinghi Red Bull Racing, Arnaud Psarofaghis, timonel y patrón, dejó claro que "el objetivo es ganar las regatas que hagan falta para llegar al siguiente escalón". "En cada regata queremos asegurarnos de dar un paso adelante, progresar y evitar los errores que cometimos la semana pasada. Teníamos un buen plan de ataque, pero varios errores nos cogieron a contrapie. Esta semana, navegaremos como sabemos, iremos a fondo y si podemos hacer buenas salidas, podemos ganar cualquier regata", remarcó.

Sir Ben Ainslie, CEO del INEOS Britannia, admitió que todo se "está poniendo serio muy rápido". "Ahora competimos para quedarnos. La Regata Preliminar ha sido una gran oportunidad para todos los equipos para medirse contra los demás y, sin duda, un aprendizaje enorme para todos los equipos, pero ahora cada punto cuenta y tenemos que sacarlo adelante", expresó.

Finalmente, Quentin Delapierre, patrón del Orient Express Racing, afirmó que no era "frustrante" el resultado en la Regata Preliminar, donde sólo sumaron una victoria y quedaron últimos. "Sabíamos que no teníamos tanta experiencia, especialmente en las salidas, y no tuvimos la oportunidad de navegar contra otros barcos, así que ha sido una experiencia increíble para aprender todo lo posible. Tengo mucha confianza en el equipo", puntualizó.