Belén García logra su primer podio en las European Le Mans Series

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Belén García logró este domingo su primer podio en las European Le Mans Series gracias a la segunda posición lograda por su equipo, el DKR Engineering, en la categoría LMP3 de las 4 Horas de Le Castellet (Francia).

La catalana firmó este gran resultado en el trazado francés junto a sus compañeros de equipo Alexander Mattschull y Wyatt Brichacek. Mattschull fue el encargado de iniciar la carrera y pasarle el testigo a García, que salió del 'pit lane' desde la sexta posición.

Según señalaron en nota de prensa desde el departamento de comunicación de Belén García, la de L'Ametlla del Vallès se instaló progresivamente en el ritmo a pesar del desafío de gestionar el tráfico y controlando la degradación de sus neumáticos, recuperó terreno respecto al líder antes de que la carrera se relanzara tras 22 minutos de acción.

Aprovechando una neutralización causada por el Inter Europol Competition n°88, el equipo llamó a Belén García para sacar a Brichacek. En un pelotón reagrupado antes de la última media hora, el americano ganaba un puesto con el abandono del WTM by Rinaldi Racing n°12 antes de pasar a una velocidad superior en el relance de carrera y aunque incluso colocó el prototipo en cabeza de carrera, finalizó segundo a cuatro segundos del coche ganador en la categoría.

"Uno de los objetivos de la temporada es estar en el podio constantemente y ya somos segundos en la segunda carrera. No lo parecía si tenemos en cuenta como fue la calificación, pero hicimos una apuesta por la estrategia. No era la situación ideal para mí, pero era lo mejor para el equipo y de esto se trata cuando compites en resistencia. Me siento feliz por todo el mundo y también por mí. Esto va a dar mucha energía al equipo y lo necesitábamos tras un par de fines de semana complicados en el ELMS", celebró García.

La piloto catalana reiteró que no esperaban "para nada este podio" porque el equipo venía "de una situación muy difícil esta semana". "Vemos un poco la luz y eso es lo que necesitamos, porque muestra que somos capaces y podemos luchar por mucho más. Este podio es un nuevo hito en mi carrera, un nuevo paso hacia la buena dirección", afirmó.

"Siento que estoy aprendiendo muchísimo. Hoy he pensado mucho en mi abuelo, que falleció una semana antes de la carrera de Barcelona, el mes pasado, así que este podio está cargado de símbolos. No sólo he subido al podio pensando en él sino en su hija porque hoy es el Día de la Madre en España. Toda mi familia ha estado siempre apoyando mis sueños y voy a seguir dándolo todo para que se sientan orgullosos", sentenció.