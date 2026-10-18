'Bribon' y 'One' conquistan el Trofeo Xacobeo en Sanxenxo - MARÍA MUIÑA

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', en la clase 6 Metros, y el 'One', en J/80, se han proclamado este domingo campeones del Trofeo Xacobeo, correspondiente a la sexta serie de la Liga de 6 Metros y J/80 y organizado por el Real Club Náutico de Sanxenxo en aguas de la ría de Pontevedra.

En una jornada con viento de componente nordeste, con una intensidad media de 15 nudos y rachas que superaron los 20, el 'Bribon', con Jane Abascal a la caña, protagonizó la remontada de la jornada en la clase 6 Metros para adjudicarse la victoria final por delante del 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, mientras que el 'Alibaba II' de Miguel Lago consiguió hacerse con la tercera plaza del podio tras superar al 'Caprice' de Guillermo Rodríguez.

Por su parte, en la clase J/80, el 'One' de Adrián Domínguez hizo valer su regularidad durante todo el fin de semana para conquistar el Trofeo Xacobeo, con el 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco en segunda posición y el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro completando el podio después de una emocionante resolución en la última manga.

Tras las dos pruebas de 6 Metros disputadas el sábado, el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella lideraba la clasificación provisional con un solo punto de ventaja sobre el 'Bribon'. Este domingo, el 'Bribon' logró imponerse en la primera manga, dejando un empate a seis puntos con el 'Titia' antes de la última prueba.

En ella, el equipo liderado por el Rey Juan Carlos, actual campeón del mundo y de Europa de la clase, se impuso en un intenso duelo con el 'Alibaba II' para adjudicarse el Trofeo Xacobeo con dos puntos de ventaja sobre el barco de Mauricio Sánchez-Bella.

"Ha sido un campeonato en el que hemos ido de menos a más. Navegar con viento fuerte nos viene muy bien porque, de cara a la defensa del título mundial el próximo verano en Helsinki, Finlandia, podemos encontrarnos con un campo de regatas con más viento del que habitualmente tenemos aquí en Sanxenxo. En cualquier caso, el 'Bribon' es un barco muy polivalente, que se defiende bien en cualquier condición de viento y mar", indicó Jane Abascal, caña del 'Bribon'.

En la clase J/80, la segunda jornada comenzó con el 'One' de Adrián Domínguez al frente de la clasificación provisional. La primera prueba del domingo fue para el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro, representante del Club Náutico de Portonovo, mientras que dos de los principales rivales del 'One', el coruñés 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco y el sanxenxino 'Laotra' de Pablo Rodríguez, no pudieron pasar de la cuarta y quinta posición, respectivamente.

En las dos pruebas restantes, el 'One' consolidó su victoria final en el Trofeo Xacobeo, mientras que el 'I3D Atlántico' afianzó su segunda posición. Las miradas se centraban en la lucha por el puesto del podio, con tres embarcaciones empatadas a 14 puntos: el 'Cactus Digital-Petrilla', el 'Laotra' y el 'Moura' de Xoán Bermúdez de Castro, del Club Náutico Marina Coruña. La victoria fue para el primero, que se garantizó el tercer lugar.

Los días 14 y 15 de noviembre, las flotas de 6 Metros y J/80 regresarán a la ría de Pontevedra para disputar la séptima y definitiva serie de la Liga 2026. La cita de noviembre servirá, además, para decidir las clasificaciones definitivas de la temporada y despedir un nuevo año de competición bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.