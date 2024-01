El campeón olímpico australiano Mack Horton anuncia su retirada de la natación

SÍDNEY (AUSTRALIA), 21 Ene. (dpa/EP) -

El nadador australiano Mack Horton, campeón olímpico de 400 metros libre en los Juegos de Río 2016, ha anunciado su retirada de la natación.

"Tenía muchas ganas de nadar en París, pero el hambre no está ahí. Siempre quiero darlo todo y no soy alguien que sólo quiera hacer números, así que este es el momento adecuado para retirarme", dijo Horton en declaraciones publicadas por la Federación Australiana de Natación este domingo.

"Me he sentido muy privilegiado de representar a Australia y de vestir la verde y la dorada. Solo espero que Australia piense que les he hecho sentir orgullosos", deseó.

El nadador de 27 años ganó la medalla de oro en los 400 metros libre en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como un bronce en el relevo 4x200 metros libres en Tokio.

En 2019, protagonizó una famosa protesta contra el nadador chino Sun Yang en los Mundiales de Corea del Sur, negándose a acompañarle en el podio. El deportistas asiático nadó en la competición a pesar de que el año anterior se le había abierto un caso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por haber destrozado muestras de pruebas de dopaje en un enfrentamiento con oficiales. Posteriormente, el tribunal sancionó a Sun con cuatro años de suspensión por manipular el control antidopaje.

"No me arrepiento de nada, solo de que los años hayan pasado tan rápido. La natación ha sido mi vida, y son los amigos y las relaciones que he hecho los que superan cualquier medalla de oro", reconoció Horton.