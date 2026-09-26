Cancelado el España-Brasil del Global Series Challenger por calor extremo

La selección española femenina de rugby - FERUGBY

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido entre las selecciones femeninas de rugby de España y Brasil de la última jornada del WXV Global Series Challenger, que se iba a disputar este sábado en el Kai Tak Youth Sports Ground de Hong Kong (China), ha sido cancelado definitivamente por la activación del protocolo por calor extremo.

"World Rugby ha determinado la cancelación definitiva del encuentro entre España y Brasil tras la aplicación de las directrices médicas de la federación internacional sobre estrés térmico en el primero de los encuentros", informó este sábado la Real Federación Española de Rugby (FERugby).

La organización internacional tomó la decisión de aplazar los dos primeros encuentros de la jornada tras el seguimiento del índice de estrés por calor. Las selecciones de Países Bajos y Fiyi llegaron a saltar al terreno de juego y formar para la escucha de los himnos nacionales.

Sin embargo, el médico oficial del partido dictaminó el aplazamiento al comprobarse que los valores del índice de calor superaban los umbrales de seguridad permitidos para la salud de los deportistas.

El contratiempo obligó a reordenar el calendario y a reprogramar los dos primeros encuentros del día, Países Bajos-Fiyi y Hong Kong China-Samoa. "Esta acumulación de retrasos hizo inviable la disputa del España-Brasil en un horario más tardío, debido a las estrictas regulaciones locales sobre contaminación acústica que rigen el recinto deportivo a partir de determinada hora de la noche", informó FERugby.

Ahora, la federación española y la mundial trabajan "conjuntamente" para valorar "los daños deportivos, logísticos y de preparación causados por esta cancelación", así como para explorar posibles escenarios y compensaciones para el combinado nacional. "Para las 'Leonas', la suspensión de este choque supone la pérdida no deseada de minutos clave de competición de máximo nivel en un año de vital importancia para el desarrollo del proyecto de Alto Rendimiento, y clasificación para la próxima Copa del Mundo", destacó FERugby.

Siguiendo la normativa oficial del torneo para encuentros cancelados por causas de fuerza mayor o inclemencias meteorológicas, cada selección suma dos puntos en la clasificación general del torneo, y al no haberse disputado el choque, no habrá ningún tipo de variación en el ranking mundial de World Rugby para ninguna de las dos selecciones.

Las 'Leonas' aterrizarán en España este domingo para poner rumbo a Sevilla, donde ultimarán la preparación del encuentro ante Sudáfrica, que disputarán el domingo 4 de octubre a las 12.00 horas en las Instalaciones Deportivas La Cartuja.