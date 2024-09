Carlos Arévalo: "Hay que ir enfocándose en Los Ángeles, ahora quiero el oro"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Carlos Arévalo dejó claro este lunes que ya tiene la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde quiere "el oro" después de lograr con el K-4 500 metros la plata en Tokyo 2020 y el bronce en Paris 2024.

"Mi objetivo a largo plazo es Los Ángeles. Los próximos Juegos Olímpicos están cerca y lejos a la vez, el tiempo pasa volando, pero hay que ir enfocándose porque es un nuevo ciclo, hay que empezar a trabajar desde cero y sobre todo prepararse para llegar a las mejores condiciones posibles. Tengo una plata y un bronce, y ahora quiero el oro, la serie completa", expresó Arévalo tras recibir de manos de Margarita Robles, ministra de Defensa, la Cruz al Mérito Militar en reconocimiento a su esfuerzo y espíritu de superación.

Para el gallego, "sacar una medalla olímpica es increíble, lo máximo a lo que puede aspirar un deportista". "Ya sólo ir a los Juegos Olímpicos es muy bonito, conseguir una medalla es increíble y sobre todo el cariño de volver a España y recibirlo de toda mi familia, de mis amigos y de las Fuerzas Armadas", apuntó.

El deportista de Betanzos se mostró agradecido por este último reconocimiento del Ministerio de Defensa. "Esta Cruz al Mérito Militar significa un orgullo, el poder representar a España, el haber llevado la imagen de España por el mundo y sobre todo también la de las Fuerzas Armadas", comentó.

"Por supuesto, no sabría decir cual de las dos me hace más ilusión, la verdad. Las dos son muy bonitas, una por la parte deportiva y otra por la militar, que son las partes más importantes y más bonitas de mi vida junto a mi familia, mis amigos, mi novia y mi hija", añadió Arévalo sobre su último metal olímpico y esta condecoración.

En este sentido, confesó que personalmente su formación militar le ha ayudado "en todo". "Antes de entrar a las Fuerzas Armadas, mi carrera deportiva estaba un poco desubicada. Era un poco vaguete, un poco desastre y pasar por las Fuerzas Armadas me ayudó a centrarme, a trabajar, a conseguir esos valores que comentaba antes y juntarlos con el mundo deportivo. A partir de que entré en las Fuerzas Armadas, he sido doble campeón del mundo, bronce y plata olímpicos, así que no tengo nada más que pedir", recalcó.

Además, no se olvidó del papel importante que ha jugado en esta decisión de entrar en la Fuerzas Armadas su compañero Saúl Craviotto, "un referente no sólo de lo deportivo sino de lo personal". "No sólo nos aconsejaba deportivamente sino personalmente nos decía que encauzásemos nuestro futuro, que nos centrásemos y que trabajásemos. Me dio el ánimo para poder entrar y es una cosa que le tengo agradecido de por vida", se sinceró.

Finalmente, consideró "un anuncio muy bueno" que el Ministerio de Defensa vaya a ofertar plazas específicas para deportistas de alto nivel. "Los militares y los deportistas trabajamos de la mano. Somos gente que lleva el nombre de España por el mundo, que la representamos de la mejor manera y sobre todo los valores que representamos. Creo que es una iniciativa muy buena que va a darle mucha tranquilidad y sobre todo un oficio muy bonito para muchos deportistas que quieran involucrarse en esta gran familia. Es algo muy acertado", opinó.