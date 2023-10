Carmen Giménez: "No corro para ser la más rápida, corro por mi hijo Bruno y para ayudar a otras personas"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La atleta madrileña Carmen Giménez, que a finales de septiembre se convirtió en la primera española en competir en el Maratón de Berlín en la categoría de silla de ruedas, tiene claro que no corre "para ser la más rápida" sino por su hijo Bruno, fallecido tras nacer prematuramente, y "para ayudar a otras personas", un papel que cumple tanto con la Fundación 'Run for You' como por ser embajadora de Liberty Seguros.

Carmen Giménez es la presidenta de 'Run for you', un proyecto inclusivo dedicado a buscar espacios compartidos entre personas con y sin discapacidad, a visibilizar el deporte adaptado y a ayudar a la iniciación en el deporte adaptado, proporcionando materiales y recursos humanos, y en el que su hijo Bruno es "la causa y la motivación".

"El proyecto y yo somos las dos caras de la misma moneda, corro por mi hijo Bruno, en mi silla de atletismo llevo escrito 'Run for Bruno' y allá donde voy eso se lee. Mi hijo es mi causa, cada uno tiene la suya, yo ayudo a la gente a que corra y a que saque adelante esa motivación", explicó Carmen Giménez a Europa Press.

La maratoniana aprovechó su paso por una cita tan prestigiosa como la Maratón de Berlín para llevar su trabajo con la fundación. "Allá donde vamos siempre intentamos ayudar porque es nuestro cometido y así lo hemos hecho en los maratones que hemos corrido para abrir paso. En Berlín fui yo la primera, pero mi cometido es abrir camino y que haya el día de mañana muchas más mujeres, y hombres también porque sólo hay dos (Rafa Botello y Jordi Madero), corriendo maratones", recalcó.

La madrileña tiene claro que esta poca participación "no es una representación ecuánime de la realidad" y por este motivo, cuando va a alguna maratón, no es algo individual sino que va por "muchas personas y por muchas causas", sobre todo la de su hijo Bruno.

"Él es el que me abre camino y eso es lo que intento siempre, nunca me separo de eso. El que compita, en el sentido de que técnicamente soy una profesional, no me desvincula de que soy madre, de que soy persona y que soy la presidenta de 'Run For You' y que llevo, en primer lugar, a mi hijo, y de la mano a toda la fundación, que es en realidad el motivo por el que corremos. Yo no corro para ser la más rápida, ni de España, corro para llevar a mi hijo y para ayudar a otras personas", advirtió.

EMBAJADORA DE LIBERTY SEGUROS

Además, Carmen Giménez también es embajadora de Liberty Seguros de cara a cumplir "la finalidad de dar visibilidad a la discapacidad". "En mi caso en el ámbito del deporte y como mujer, como madre y como emprendedora, como presidenta de 'Run For You'. Estoy encantada de colaborar con ellos porque es una entidad que tiene un firme compromiso con la inclusión y en especial con el apoyo al deporte paralímpico", señaló.

La madrileña recuerda que hay más casos como el suyo como puede ser el de la velocista con discapacidad visual Alba García y que la aseguradora "escogen a deportistas paralímpicas para ser sus embajadoras y vincular su imagen", pero que también hacen otras iniciativas como la Carrera Liberty, "cuya recaudación de los dorsales se destina al programa de jóvenes promesas paralímpicas de Liberty". "Este programa lleva muchos años funcionando y permite que jóvenes con discapacidad puedan iniciarse en el mundo deportivo", indicó.

Y este paso "a veces no es sencillo por distintas cuestiones", por lo que da más importancia a "la visibilidad". "Se requieren entrenadores específicos, conocer el deporte adaptado, porque cada discapacidad es muy diferente y hay que ser muy cuidadoso con un deportista que tiene una discapacidad para no causarle ningún daño adicional, y se requieren también por supuesto espacios deportivos accesibles. Además, en muchas ocasiones, como en el caso de la discapacidad física, se requieren elementos materiales adicionales como las prótesis o sillas o un guía en el caso de la discapacidad visual", añadió.

"Todo eso son recursos a los que es complicado acceder en ocasiones y Liberty Seguros tiene ese compromiso con el deporte paralímpico, con la visibilidad, con la inclusión de las personas con discapacidad y por eso estoy encantada de ser embajadora y colaborar con ellos en ese fin", sentenció.