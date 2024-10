Carolina Marín: "Mi deseo es poder ayudar a las nuevas generaciones"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín tiene claro que para ella sería "un sueño" retirarse en su Huelva natal si esta acoge finalmente el Europeo de 2026, pero que es algo que no se plantea porque no depende de ella en su totalidad, mientras que una vez que ponga fin a su carrera deportiva su deseo "es poder ayudar a las nuevas generaciones".

"Sería un sueño retirarme en mi casa, pero no quiero planteármelo todavía porque depende de muchas cosas que no puedo controlar", admite Marín en una entrevista facilitada por 'Helios', marca de la que es imagen de su campaña 'Orgullo de Origen'.

La triple campeona del mundo no esconde que le gustaría "seguir ligada al bádminton" y poder "devolver todo" lo que le ha dado. "Mi deseo es poder ayudar a las nuevas generaciones y, desde mi experiencia, aportar en otros ámbitos fuera del deporte", subraya.

"Es cierto que mi vida ha sido diferente a la de otras personas de mi edad, pero también he conseguido cosas únicas. Simplemente he seguido el camino que mi carrera requería, y estoy orgullosa de lo que he alcanzado", añade al respecto

Además, en consonancia con la campaña que protagoniza, Carolina Marín no olvida de dónde viene. "Seguir ligada a mis raíces es algo esencial para mí. Llevar el nombre de Huelva por todo el mundo es una responsabilidad que asumo con gusto y orgullo", apunta la campeona olímpica en Río de Janeiro (Brasil) en 2016.

Finalmente, la onubense ha recibido con un "orgullo enorme" el ser nombrada la deportista femenina más admirada por los españoles, lo que considera "el resultado de un trabajo constante". "Y, sobre todo, del esfuerzo que realizo más allá de las medallas. Siempre me ha gustado destacar que no sólo importan los resultados, sino también el proceso y el camino", concluye.

Por su parte, Iker Asolo, director de Marketing de 'Helios', asegura que en la marca están "profundamente orgullosos de contar con Carolina Marín como embajadora de 'Orgullo de Origen'". "Carolina representa a la perfección los valores que nos definen: la autenticidad, el esfuerzo constante y el respeto por nuestras raíces", admite.

"Su trayectoria como deportista de élite, así como su compromiso con una alimentación equilibrada y saludable, son el reflejo de lo que queremos transmitir a través de nuestros productos. Para nosotros, es un honor poder acompañar a Carolina en esta etapa, sabiendo que compartimos una misma visión: la importancia de mantenerse fiel a nuestros orígenes mientras miramos hacia el futuro", sentencia el directivo.