Cástor Fantoba gana dos bronces en el Mundial de Vuelo Acrobático

El piloto español Cástor Fantoba conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de Freestyle y Clásica en el Mundial de Vuelo Acrobático celebrado en Zamosc, Polonia, un resultado que lo colocó en el quinto puesto a nivel general.

Cástor Fantoba hace historia en el mundo del vuelo acrobático español como máximo medallista al conquistar dos medallas de bronce en las modalidades de Freestyle y Clásico en la 32 edición Campeonato del Mundo de Vuelo Acrobático celebrado en Zamosc, Polonia. Con estos dos podios, la suma de sus medallas en eventos de la Federación Internacional de Deportes Aéreos (FAI) asciende a 33 medallas en competición FAI y un total de 53 medallas en su trayectoria deportiva.

Este resultado posiciona a Fantoba, una temporada más, entre los mejores pilotos del mundo. En una competición de altísimo nivel, el piloto de Sangüesa, Navarra demostró una vez más su maestría en los cielos de Polonia haciéndose con la medalla de bronce en la modalidad Freestyle con un resultado ajustadísimo de 82,047% por detrás de Rob Holland, oro, y de Florent Oddon, plata. Además, Fantoba se sumó otro bronce en la modalidad de Clásico en el programa 'First Unknown'.

Esta edición, reunió a 36 pilotos provenientes de 12 países y tuvo como campeón y subcampeón del Mundo absoluto en la clasificación general de la modalidad clásica a los franceses Florent Oddon y Louis Vanel, junto con Rob Holland, bronce. El navarro Cástor Fantoba se mantuvo consistentemente entre los diez mejores pilotos del mundo, finalizando en la 5ª posición con 79,238 puntos, mientras el malagueño Camilo Benito finalizó en la 33ª posición con 63,282 puntos.

El dominio francés fue evidente en toda la competición, con siete de sus pilotos entre los diez primeros clasificados generales. Sólo dos de los grandes nombres del panorama internacional, el estadounidense Rob Holland y Fantoba, se mantuvieron fuertes a lo largo de la competición y lograron romper la hegemonía francesa.

Fantoba comentó que fue un campeonato "muy exigente" pero para el que se había preparado "a fondo". "He disfrutado cada momento. Competir a nivel mundial siempre es un reto, pero cada vuelo me recuerda por qué me apasiona este deporte. Estoy orgulloso de seguir llevando el nombre de España en lo más alto", añadió.