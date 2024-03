CD Terrassa vs RC Polo y Egara vs Atlètic Terrassa, semifinales en la Copa del Rey de hockey hierba

Junior vs Egara y Club de Campo vs Atlètic Terrassa serán las 'semis' en la Copa de la Reina

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CD Terrassa vs RC Polo y el Club Egara vs Atlètic Terrassa serán este sábado los partidos de semifinales en la Copa del Rey de hockey hierba, que se está disputando en las ciudades de Benalmádena y Málaga junto a la Copa de la Reina, donde el Junior FC vs Club Egara y el Club de Campo Villa de Madrid vs Atlètic Terrassa conformarán sus 'semis'.

El malagueño campo de Carranque inauguró los cuartos en la Copa del Rey. Y con dos goles de Pau Petchamé, el CD Terrassa confirmó su billete a la siguiente ronda tras vencer por 4-2 al RS Tenis. Mientras tanto, en el campo de La Estupa, el RC Polo ganó por 5-2 al Junior FC con doblete incluido de Yannick van der Drift.

Luego se vio en Carranque el duelo entre Sanse Complutense y Egara, que acabó 3-4 con remontada 'in extremis' a favor de los egarenses. Y en el segundo encuentro del día en La Estupa para el torneo masculino, la polémica invadió el césped cuando los árbitros mandaron repetir el primer 'shoot-out', que lo había convertido Chefo Basterra, por el mal funcionamiento de la bocina al contarse los ochos segundos de tiro.

Después del 1-1 del tiempo reglamentario en el partido entre Club de Campo Villa de Madrid y Atlètic Terrassa, con 2-2 en esa tanda de penaltis se llegó al quinto lanzamiento del Atlètic. Pol Cabre encaró a Rafa Revilla y lo batió para amarrar la clasificación de su equipo a 'semis'.

MÁS HOLGURA EN EL TORNEO FEMENINO

Con los turnos intercalados para usar las sedes de Carranque y de La Estupa, la cita que abrió fuego en la Copa de la Reina Iberdrola fue el amplio 1-5 que le endosó el Junior al Sanse. Hubo más igualdad en el posterior Polo vs Egara, que terminó 3-4 favorable a las egarenses.

Más adelante, el Club de Campo Villa de Madrid derrotó por un claro 0-4 al CD Terrassa, guiado por un 'hat-trick' de Begoña García Grau. Y por último, el Atlètic Terrassa venció por 0-1 a la Real Sociedad gracias a un único gol anotado por María Torrent.