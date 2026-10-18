Chevi Guzmán y el patinaje artístico lideran la cosecha de cinco oros de España en Asunción

La selección júnior femenina de hockey línea se proclama campeona del mundo en los World Skate Games de Asunción - RFEP

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Chevi Guzmán se ha proclamado campeón del mundo de los 100 metros esprint en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se están disputando en Asunción (Paraguay), en una decimoquinta jornada en la que también se colgaron el oro los representantes españoles de patinaje artístico en grupos-show pequeños, grupos-show pequeños y cuarteto y la selección júnior femenina de hockey línea.

El equipo español vivió un día histórico en la capital paraguaya, donde sumó cinco oros, dos platas y un bronce para elevar la cuenta de España en el medallero hasta las 45 medallas: 17 oros, 17 platas y 11 bronces.

En hockey línea, la selección española júnior femenina se proclamó por sexta vez campeona del mundo tras ganar en la final a Estados Unidos (4-0), todo tras culminar un campeonato perfecto imponiéndose en todos sus partidos. Naiara Guaita, Celia Moya -en dos ocasiones- y Martina de la Cruz hicieron los tantos de las de Marcus Fajardo, que revalidan el título.

Por su parte, el patinaje artístico español se colgó tres oros y cerró su participación en Asunción con 14 preseas. El cuarteto sénior 'Vortex' del Artistic Skating Cunit, formado por Pau Garcia, Ot Font, Alex Medina y Edgar Cabacas y bajo la dirección de Óscar Molins, se proclamó campeón mundial por cuarto año consecutivo, mientras que el cuarteto 'Cygnara' del CP El Tejar fue cuarto en su debut mundialista.

Mientras, el Artistic Skating Cunit logró su tercer título mundial en grupos-show pequeños con su programa 'Ella, tú y yo', y el CPA Tona fue subcampeón con 'Azadi', completando el doblete español; el PA Figueres terminó séptimo. En grupos-show grandes, el CPA Olot alzó su 17º título mundial, con el CPA Tona haciéndose con el bronce; el debutante Artistic Skating Cunit fue cuarto.

Además, en patinaje de velocidad, Chevi Guzmán conquistó un nuevo oro, esta vez en los 100 metros esprint después de detener el cronómetro en 9,467 segundos, nueva plusmarca mundial. El gallego, que acumula cinco metales en Asunción -tres oros y dos platas-, cerrará su participación con el maratón, en el que también participarán Carla Plana, Iker Bretón, Aura Quintana y Manu Taibo.

Mientras, el rider Jehiel Durán se adjudicó la plata en la final de Scooter Park Júnior, con Markel Goñi concluyendo en la séptima posición. En Skateboarding Street, Daniela Terol fue novena, a un solo puesto de acceder a la final, en una competición importante dentro de la carrera olímpica hacia Los Ángeles 2028.

Por último, las riders Sofía Pozo, Carla Martín y Eneritz Quincoces consiguieron superar las semifinales de Roller Freestyle Park después de finalizar en sexta, séptima y novena posición, respectivamente, y estarán en la final, mientras que el júnior Marcos Paino disputará la final de Park.